OSUEL se apresenta no RU em comemoração ao aniversário da Rádio UEL

A OSUEL (Orquestra Sinfônica da UEL) faz duas apresentações, nesta terça feira (25), no RU (Restaurante Universitário) da UEL em comemoração aos 34 anos da Rádio UEL. Os concertos serão em dois horários, 12h e 18h30, e são abertos tanto para a universidade quanto para a comunidade externa.





Além de comemorar o aniversário da rádio, o evento também faz parte da recepção dos calouros, aprovados no vestibular 2024, que começaram o período letivo na semana do dia 17. Ainda, tem o objetivo de convidar os estudantes e servidores da UEL a acompanhar as próximas apresentações da Temporada Ouro Verde 2024.

O vice-reitor da universidade, Airton José Petris, em entrevista para a Rádio UEL, agradeceu a presença dos músicos da OSUEL e explicou que as apresentações são importantes para a socialização e recepção dos novos alunos, mas também para reforçar que a orquestra faz parte da universidade.





"É importante que isso seja feito até para a gente socializar e receber com carinho os nossos alunos e, por outro lado, é muito importante porque muitas pessoas não sabem que a OSUEL é uma orquestra da universidade, que é mais um grande serviço que a UEL presta à comunidade", afirma.



Com uma duração de meia hora, os músicos da orquestra vão passar por um reportório vasto, começando por Mozzart e passando ainda por música popular, tango e música brasileira, finalizando com Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu. Para esses shows, o foco está nos instrumentos de cordas, como violino, viola e violoncelo.





Para Paloma Hammershlag, coordenadora da OSUEL, as apresentações no câmpus são muito importantes para desmistificar o que é uma orquestra, já que esse conceito, para algumas pessoas, pode passar uma ideia de algo muito distante da realidade. "Com as pessoas vindo aqui e ouvindo, estamos está cumprindo o nosso papel de levar conhecimento para as pessoas e também aumentar o público que a gente tem de apreciadores e apoiadores."

As apresentações estão seguindo uma tradição antiga, já que a rádio já tinha trazido bandas para o RU da universidade em seu aniversário de 17 anos, em 2007. Para Valéria Giani, jornalista da rádio e organizadora do evento, essas apresentações são importantes para aproximar a cultura musical dos estudantes.





"Então, a preocupação da rádio é trazer a música pra dentro do campus e envolver cada vez mais os estudantes nessa cultura musical. Foi assim que partiu esse convite de trazer a OSUEL, que é o estilo musical menos conhecido dos estudantes, pra colaborar com essa difusão", explica.

