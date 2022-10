Plantão Sorriso apresenta show inédito com gravação ao vivo em Londrina

O show contará com a participação do elenco do Plantão, formado pelos palhaços Pinduca (André Demarchi), Tulipa (Emilia Miyazaki), Frida (Aneliza Paiva), Adelaide (Juliana Galante), Lambreta (Gerson Bernardes) e Zanzibão (Tonho Costa), e a participação especial dos músicos Elthon Dias (bateria), Noel Carvalho (sax e flauta) e Natanael Carvalho (trompete). O show também contará com interpretação em libras para o acesso de todo o público.

A nova versão traz músicas inéditas e novos arranjos para a proposta de um show gravado ao vivo, nos dias 22 e 23 de outubro no Teatro Mãe de Deus, às 19h. Os ingressos já estão no segundo lote e custam R$ 40,00 e R$ 20,00 (meia entrada) e estão à venda na plataforma Sympla, neste link .

Sobre o Plantão Sorriso



O Plantão Sorriso é uma organização cultural criada em 1996, em Londrina, com o objetivo de levar a arte da palhaçaria às crianças internadas em hospitais, proporcionando momentos de descontração, risos e brincadeiras. Desde a sua fundação, já beneficiou mais de 600 mil pessoas.





Conta com elenco formado por palhaças e palhaços profissionais, treinados e capacitados para atuar no ambiente hospitalar. Além disso, produz espetáculos cênicos e musicais na linguagem da palhaçaria com apresentações em teatros, praças, shoppings, escolas, entre outros.





O Bailinho do Plantão conta com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). Apoio: Unimed Londrina, Folha de Londrina, Café com Propósito, Dalton Albertin, Rádio UEL FM, Grupo Marajó e Sinpro Londrina.