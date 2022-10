Qatar terá shows durante a Copa do Mundo; confira as atrações

Faltando um mês para o início da Copa Do Mundo do Qatar, o país anunciou que terá diversas atrações. Um dos eventos é o Qatar Live, que conta com uma série de shows de grandes sucessos internacionais como Black Eyed Peas, Post Malone e Maroon 5.





Outro atrativo anunciado é o Festival Daydream Qatar 2022. Um evento dedicado à música eletrônica que reúne DJs de todo o mundo.

Publicidade

Publicidade





Até o momento o único brasileiro confirmado é o Alok que participará do Festival de eletrônica junto com outro grandes nomes como Alesso, Armin Van Buren, DVLM, John Newmam, Major Lazer, Tiesto e Tinny Trumpet.





E para quem gosta de teatro, os musicais "O Príncipe Encantado" e "Pinóquio" estarão em cartaz. Outras atrações ainda serão divulgadas antes do início do da Copa do Mundo.







*Sob supervisão de Fernanda Circhia