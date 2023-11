Sexta edição da Parada Cultural LGBTI+ de Londrina será no domingo

O CSU (Centro Social Urbano) da Vila Portuguesa vai sediar a sexta edição da Parada Cultural LGBTI+ de Londrina, neste domingo (5), das 12h à 20h. A organização espera que 20 mil pessoas de Londrina e região compareçam ao evento, na Rua Atílio Scudeler, 283. Diversas caravanas estão se organizando de forma independente para vir a Londrina e as informações estão sendo compartilhadas nos stories do Instagram da Parada.





O tema deste ano é "Porque todes merecem viver sua verdade sem medo. Priorize e celebre a saúde mental LGBTI+”. O tema ressalta o cuidado com a saúde mental como um ato de autenticidade e resistência. Cuidar da saúde mental é cultivar o amor-próprio em sua essência.

As atrações do evento serão divididas em quaro categorias. A primeira é Cantorxs e Grupos que conta com a Banda Maracajá, a multiartista Carolinaa Sanches, o grupo Malemolência, a cantora e DJ Ariel Trippy e a rapper Cleópatra. A segunda categoria é Djs com os melhores e mais diversificados setlist da cidade representades por Kachorrona, Amber Woss, Gui Popolin e Gabi Kurita. A terceira categoria é a arte Drag Queen que contará com as Queens Kyara D'Lis, Bianca Alonso, Larissa Point e Priscila Chandon. E por fim a categoria Dançarines e Grupos com a participação dos grupos House of Aurora, House of Ocean, Arte Sem Censura e a dançarina Fernanda Fugi.





Uma novidade para esta edição é a Feira de Economia Criativa, realizada pela Casa Pagu Colaborativa, que contará com artesãos locais expondo seus produtos. Na feira, o público vai encontrar acessórios, arte, comida e bebida, produtos naturais, artesanato, licores, macramê, roupas, entre outros. A Feira Pagu e Parada LGBTI+ de Londrina trazem essa iniciativa para fomentar a geração de renda por meio da economia criativa na cidade de Londrina.

A 6.ª edição da Parada Cultural LGBTI+ de Londrina é uma realização do Coletivo Movimento Construção, patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC), produção de Pá Artística e apoio DACC Estúdio e New York Lounge Londrina.





Entre maio e agosto de 2023, o coletivo realizou o Quinto Encontro Diálogos sobre Políticas e Cultura LGBTI+, encontros com temáticas que transversalizam assuntos relacionados à cultura LGBTI+, tais como a construção de afetividades decoloniais e antirracistas na comunidade LGBTI+, a invisibilidade LGBTI+ na produção literária brasileira.





O projeto foi uma realização do Coletivo Movimento Construção, com produção da produtora PÁ! Artística e os apoios do grupo de pesquisa Entretons, DECO — Decolonialidade na Comunicação, Programa de Pós-graduação em Comunicação da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Faculdade Pitágoras, New York Lounge Londrina e livraria Olga.