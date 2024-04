Shoppings de Londrina promovem conscientização do autismo com eventos em abril

O dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, marcando assim o ínicio do mês com ações voltadas para a visibilidade e sensibilização sobre o TEA (Transtorno do Espectro Autista).





Pensando nisso, o shopping Catuaí irá promover uma sessão de cinema adaptada às 14h, com a exibição do filme Kung Fu Panda 4. Na exibição, o volume do som fica mais baixo, as luzes permanecem acesas, as portas ficam abertas permitindo a livre circulação e não ocorre exibição de propagandas e trailers.

Para além do dia 2, o shopping terá o mês todo de ações voltadas para a conscientização. Para o público TEA que frequenta o shopping, serão ofertados abafadores antirruídos e brinquedos sensoriais, além disso, com a intenção de proporcionar uma experiência mais confortável durante o passeio, ainda serão disponibilizadas vagas exclusivas no estacionamento, no piso G1.





Com o nome de Abril Azul, o Catuaí inicia uma seré de iniciativas para promover o bem-estar das pessoas dentro do espectro autista e lançar luz sobre o tema da inclusão durante o mês, sendo uma delas o lançamento da cartilha "Inclusão: palavra que toca no coração", elaborada para dar visibilidade a pessoas com TEA.

A cartilha apresenta os personagens Theo e Jade, inspirados em crianças com TEA, e ilustra uma história de inclusão passada em um shopping, evidenciando o quanto o acolhimento é essencial na busca pela igualdade. A ação convida o público a olhar as singularidades de cada pessoa com compreensão e respeito.







Ainda, o shopping vai oferecer gratuitamente o cordão de identificação para pessoas com autismo. O cordão e a cartilha podem ser retirados no SAC, que fica na entrada principal.

