Feira do Peixe Vivo comercializou cerca de 7,6 toneladas em 2024

A Feira do Peixe Vivo, instalada na Praça Tomi Nakagawa entre os dias 27 e 29 de março, comercializou aproximadamente 7.600 quilos de peixes de cinco espécies: tilápia, pacu, pintado, carpa e catfish, o bagre americano.





O balanço da 30ª edição da feira organizada pela SMAA (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) foi divulgado nesta segunda-feira (1º) pela Prefeitura de Londrina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O secretário da pasta, Régis Choucino, destacou que a feira oportuniza aos criadores a possibilidade de escoamento da produção, fortale a piscicultura, a agricultura familiar e a economia local do Município, além de aproximar o produtor do consumidor final.





"Em especial, na Semana Santa, viabiliza o consumo de peixe, que propicia uma série de nutrientes benéficos para a saúde. Em suma, essa edição foi satisfatória, e superou as expectativas quanto à organização e movimentação da Feira”, avaliou.

Publicidade





Três produtores locais participaram desta edição da feira. Um deles, Hussein Samir Jenani, atua com piscicultura há 14 anos e esta foi sua décima participação na Feira do Peixe Vivo. Durante o evento, Jenani comercializou pacu, pintado e tilápia, e vendeu três toneladas.







Com produção no distrito de Guaravera e em Ibiporã, o produtor explicou que a procura do consumidor costuma ser equilibrada, com praticamente a mesma quantidade de vendas para os diferentes tipos de peixe.





“Essa feira é muito boa para o consumidor, que consegue adquirir um peixe fresco direto do produtor. E para nós piscicultores é excelente, pois ali podemos vender com valor agregado para o consumidor final”, pontuou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: