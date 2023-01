Shows de Eduardo Costa e Antony & Gabriel lotam praias de Pontal e Matinhos

As apresentações gratuitas fazem parte da programação do Verão Maior no Litoral e contam com parceria da Renault do Brasil e apoio das prefeituras dos dois municípios. Os shows contam com policiamento reforçado e equipes de segurança privadas contratadas pelas prefeituras para garantir a segurança do público e o fluxo do trânsito nas regiões.

O cantor mineiro Eduardo Costa se apresentou em Pontal do Paraná, no palco em frente ao Centro de Eventos do Balneário Marisol. Já a dupla paranaense, que é sucesso nas redes sociais com hits como "A Roça Venceu" e "Desandeiro", animou os turistas e moradores que encheram a praia de Caiobá.

Nem a ameaça de chuva desanimou o público que lotou as areias de Pontal do Paraná e de Matinhos para os shows gratuitos do Verão Maior Paraná nesta sexta-feira (13) no Litoral. O sertanejo Eduardo Costa e a dupla Antony & Gabriel abriram a segunda semana de shows da temporada, tocando para uma multidão que se reuniu em frente às estruturas montadas pelo Governo do Estado nas cidades.

MATINHOS







Naturais de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, mas estabelecidos em Londrina há oito anos, a dupla Antony & Gabriel estava animada em tocar no Litoral, local que os dois já frequentaram muito antes do sucesso.





“Estávamos muito felizes de fazer parte desse evento, na expectativa para que chegasse logo este show. A gente é do Paraná e sempre visitou o Litoral para passar as férias, é muito bacana voltar dessa forma”, disse Gabriel.

"Conhecemos muito bem o litoral paranaense, porque o pessoal da nossa região desce sempre para cá e nós também vínhamos muito. É a realização de um sonho fazer show no Litoral. Como a chuva deu uma trégua, tudo colaborou para ser uma festa linda", completou Antony.





Quem se animou para acompanhar a apresentação não se arrependeu, e os hits da dupla, intercalados pelos clássico da música sertaneja, foram acompanhados em coro pela multidão.

Junto com a esposa Miriam, o empresário Rodrigo Aparecido da Silva, de Ibiporã, no Norte do Estado, comemorou o aniversário de 37 anos com o show da dupla que já conhece bem. "É o primeiro show que venho aqui em Caiobá, Antony & Gabriel que são lá do lado da minha cidade. É bom demais ter shows como esse no Litoral, e no dia do meu aniversário é melhor ainda", disse.





O dentista Rhayan Fonseca, de 27 anos, estava com toda a família curtindo o show. Eles vieram de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, para passar uns dias em Caiobá e se surpreenderam positivamente com toda a estrutura do Verão Maior Paraná.

“Eu cheguei faz mais ou menos uma semana e fiquei sabendo do show aqui na praia mesmo, é uma ideia muito boa, um bom momento para curtir com a família. Todos os shows que tiverem, nós vamos acompanhar”, afirmou.