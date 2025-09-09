Grupo Semeia Vento apresenta seu mais novo espetáculo neste final de semana em Londrina

O grupo Semeia Vento apresenta nesta semana seu mais novo espetáculo "Baita" para estudantes e também para o público em geral. A primeira apresentação desta etapa, será na Escola Municipal Francisco Pereira De Almeida Júnior, nesta quinta-feira (11), às 20 horas. O espetáculo é gratuito em todas suas apresentações. A escola fica na rua Mario Sérgio Carmagnani, no conjunto habitacional Guilherme Pires (zona leste). Ainda neste final de semana, a montagem poderá ser vista na Usina Cultura (Av. Duque de Caxias, 4159 - região central) nos dias 13 e 14, às 20 horas, com ingressos gratuitos. As senhas serão distribuídas ao público com uma hora de antecedência.
A peça "O Baita" é um monólogo escrito pelo dramaturgo londrinense, Luan Valero, com atuação do ator Jotapaix (João Paulo Costa), sob direção de Adalberto Pereira. Baita é um jovem que é chamado de gigante por seu padrinho Mate, que o criou com uma série de limitações e o privando do mundo, pois o considera "grande demais, desastrado e até mesmo perigoso", segundo o dramaturgo. Mas um dia o jovem acorda e se dá conta que o padrinho desapareceu.
Sozinho pela primeira vez, Baita se vê na companhia do sol, da lua, do rio e percebe que todos são maiores que ele. "O Baita é um ser tomando conhecimento da sua grandeza, e também da sua pequenez. Ele tem uma relação muito forte com a natureza, e na sua solidão ele conversa com o sol, com a lua e com o rio e percebe o quão pequeno é, e dessa forma começa a amadurecer", comenta.
A peça, segundo Valero, foi influenciada pelas suas observações no conceito de tempo espiralar, que também esteve presente em seus últimos trabalhos. "Esse conceito de tempo aparece em várias culturas não ocidentalizadas. Por ser uma espiral, encara-se que com o passar do tempo, voltaremos ao mesmo ponto, a visitar os mesmo locais, e tendo assim a chance de evoluir", explica o dramaturgo.
Valero afirma que ao levar o espetáculo para escolas municipais, fora da região central da cidade, a ideia é proporcionar o acesso a este tipo de evento para população que muitas vezes não tem acesso ou o hábito de ir ao teatro. E assim contribuir para a formação de público. "Temos percebido que a história e a reflexão que propomos para a peça está chegando às pessoas que foram nos ver. Muitas delas nunca haviam assistido a uma peça antes, e isso reforça a importância de apresentar o teatro fora do centro da cidade. Adalberto e eu nos tornamos artistas profissionais graças a iniciativas descentralizadas que mudaram nossas perspectivas de mundo. Fazer esse encontro também faz parte da peça”, afirma o dramaturgo.
Temporada
"O Baita" fez sua estreia em 1º de setembro para alunos, professores, funcionários e comunidade do entorno da Escola Municipal Moacyr Teixeira, no conjunto Violin (zona Norte), e logo em seguida, também pôde ser vista na Escola Municipal Tereza Canhadas Bertan, no Jardim União da Vitória (zona sul). A temporada contempla 11 apresentações no total, todas gratuitas.
Além dessas apresentações neste final de semana, o grupo já tem algumas outras apresentações programadas para a semana que vem. A próxima será nesta segunda-feira (15), na Escola Municipal Maria Carmelita Vilela Magalhães (Rua Maurício de Nassau, 329 - região central), às 20 horas. No dia 22 de setembro, será a vez da Escola Municipal Ruth Ferreira de Souza (Rua Camilo Simões, 440 - Jardim Colinas - zona sul), também às 20 hora. Outra apresentação que já está agendada, será na Biblioteca Municipal do centro (Avenida Rio de Janeiro, 413), e acontecerá no dia 18 de dezembro. "O Baita" também terá outras apresentações que serão programadas ainda.
O espetáculo é uma realização da companhia de teatro Semeia Evento, com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), gerido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), e apoio do Centro Cultural Seta.
SERVIÇO
"O BAITA" - Grupo Semeia Vento
11/09 - Escola Municipal Francisco Pereira De Almeida Júnior (Rua Mário Sérgio Carmagnani, 145) - 20h
13 e 14/09 - Usina Cultural (Av. Duque de Caxias, 4159) - 20 h
Ingressos: gratuitos - senhas serão distribuídas uma hora antes do início do espetáculo
FICHA TÉCNICA:
Em cena: Jotapê Paix
Direção: Adalberto Pereira
Texto, Música e Cenografia: Luan Valero
Figurino: Rebeca de Carvalho
Identidade visual: Sofia Cornwell
Assistente de cenografia: Thamirys Valentim
Fotografia: Rei Santos
Marcenaria e Serralheria: Taynan Valero
Realização: Semeia Vento
Apoio: Centro Cultural SETA; Secretaria Municipal de Educação; Livre Teatro; Usina Cultural e Biblioteca Pública Municipal de Londrina Pedro Viriato Parigot de Souza
Patrocínio: PROMIC - Programa Municipal de Incentivo à Cultura, Londrina/PR.
*Supervisão: Guto Rocha - Editor do Portal Bonde
