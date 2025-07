Clássico de Samuel Beckett: espetáculo chega a Londrina com entrada gratuita

O Grupo Kaos, com mais de três décadas de trajetória dedicada às artes cênicas, anuncia a circulação estadual do espetáculo "Fim de Partida", que chega a Londrina no próximo sábado (26) e domingo (27). A entrada é gratuita e a classificação indicativa é para maiores de 16 anos. O espetáculo passará por Jacarezinho no dia 9 de agosto.





A obra comemora 24 anos de existência em 2025 e é fruto de uma pesquisa acadêmica que deu início em Portugal, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, explorando as teorias de Patrice Pavis, performance, semiologia e interculturalismo no teatro. Desde sua estreia em 2001, "Fim de Partida" conquistou o público com mais de 200 apresentações, percorrendo palcos em Portugal e diversas cidades do Brasil, incluindo passagens marcantes por festivais e editais dentro e fora do país.

"Fim de Partida" é uma adaptação do aclamado texto "Endgame" de Samuel Beckett, que convida a mergulhar no vazio existencial através de uma linguagem simbólica marcante e uma estética expressionista impactante. Em cena, um ambiente minimalista e denso de significados revela um personagem confrontado com a alienação, o desamparo e a inexorável passagem do tempo. A peça questiona a essência da existência humana, apresentando um homem à beira da morte em um ambiente hospitalar, em uma atmosfera de incerteza e finitude.





O Grupo Kaos, fundado em 1988, consolida-se como um pilar do teatro, dedicando-se à formação, produção e à conquista de novos públicos. Ao longo de sua história, a companhia apresentou o cenário teatral com obras como "Baden-Baden", "Esperando Deus”, "In Certeza" e "BR-Felicidade". O grupo se destaca por sua escrita autoral, seja através de criações originais ou de adaptações e aproximações dramatúrgicas de clássicos contemporâneos, transportando-os para um universo criativo singular e antropofágico.

A circulação conta com workshop de teatro contemporâneo gratuito para todos os públicos. Compre os ingressos aqui.





Cidades e Locais de Apresentação:

26 e 27 de julho em Londrina

20h

Usina Cultural

Av. Duque de Caxias 4159, Vila São Caetano

9 de agosto em Jacarezinho

20h

CAT- Conjunto de Amadores de Teatro

Av. Getúlio Vargas, 968 - Centro.

