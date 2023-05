Teatro de mamulengos ressalta a importância da educação e da cultura em shopping de Londrina

Um jovem talentoso e apaixonado por mamulengos, forma popular e tradicional do teatro de bonecos: Zé Maria resolve deixar sua cidade natal em busca da sorte no mundo. Pelo caminho, encontra-se com seu grande amigo bigode e com a Princesa Marizé, pela qual se apaixona. Essa é a nova história que estreia no Teatro do Clubinho do Londrina Norte Shopping, “O Reino dos Bonecos”, que fica em cartaz até 25 de junho, sempre aos sábados e domingos, às 15h e 17h, com ingressos a R$ 15, pela internet ou na bilheteria do teatro.