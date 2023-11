Grátis: Festival de Palhaçaria Rolé faz espetáculos no fim de semana em Londrina

A programação do Festival de Palhaçaria Rolé 2023 em Londrina terá, neste fim de semana, três eventos artísticos gratuitos, voltados a todas as idades, e que prometem arrancar sorrisos da plateia. Na agenda, estão uma apresentação de “Subsolos” e duas exibições de “As Multidançarinas”.





No sábado (11), às 16h30, “Subsolos”, com o palhaço Lambreta, interpretado por Gerson Bernardes. A ação será em frente à entrada do Jardim Botânico de Londrina, na avenida dos Expedicionários, 1.999, conjunto Vivendas do Arvoredo.

“Subsolos” é composto por números cômicos que envolvem músicas e mágicas charlatãs do palhaço Lambreta. É o protagonista da história e o responsável por estreitar a relação do público com o espetáculo interativo. A plateia participa e pode fazer mágicas com o palhaço. Tudo é encenado com música e brincadeiras, em um encontro fino, elegante e sincero.





Para Bernardes, que interpreta Lambreta, é inspirador ter esse encontro com o público. “São pessoas que se encontram para viver este momento de forma coletiva, num espaço público. É um grande encontro, e considero que os números cômicos do espetáculo são uma grande desculpa para um grupo de pessoas rirem conjuntamente”, afirmou.

Ainda no sábado, às 17h30, haverá uma apresentação de “As Multidançarinas”, da Grita Cia de Palhaças, também em frente à entrada do Jardim Botânico. E, no domingo (12), elas se apresentam novamente às 19h na Vila Triolé, na rua Etienne Lenoir, 155, Vila Industrial.





“As Multidançarinas” surgiu em junho de 2017, de um desejo comum pela investigação da comicidade feminina por meio do jogo na palhaçaria. Em 2023, aconteceu a reestreia, com a direção de Gerson Bernardes e assessoria em dança de Cláudio de Souza.

Em cena, as palhaças Adelaide, Cora e Frida dançam e conduzem o par (o público), em uma coreografia completamente fora dos padrões das danças clássicas. Sem usar a palavra falada durante o espetáculo, elas se comunicam entre si e com o público por meio de ruídos, olhares, ações e gestos muito particulares.





“Não queremos ser as bailarinas que usam sapatilha de ponta, meia-calça fina, tutu cor de rosa e um coque no cabelo sem nem um fio rebelde. Nós apreciamos os fios rebeldes! Vamos buscar a nossa dança pessoal, dançar com nossos melhores defeitos, apresentar ao público nossos ritmos diversos, cheias de fracassos, força, beleza e desejos”, destaca Juliana Galante, artista que interpreta a palhaça Adelaide.

Rolé 2023





O Festival de Palhaçaria Rolé 2023 visa provocar o encontro entre artistas de Londrina e o público local, fortalecendo e criando novos circuitos culturais no município. Promovido pela Aspa (Associação dos Profissionais de Arte de Londrina) e conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), e apoio da Vila Triolé.





Ao todo, serão 15 apresentações artísticas, todas em espaços públicos, gratuitas e abertas para pessoas de toda as idades. Elas iniciaram em outubro e prosseguirão até dezembro. A programação incluiu, ainda, uma oficina de palhaçaria para crianças ministrada pela Grita Cia. De Palhaças na Vila Triolé, que ocorreu em outubro. A oficina resultará em uma apresentação a ser realizada durante o período das comemorações pelo aniversário de Londrina.