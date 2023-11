Londrina: Espetáculos teatrais da Funcart serão neste sábado

A Escola Municipal de Teatro de Londrina, da Funcart (Fundação Cultura Artística (Funcart), estreia neste sábado (11) dois espetáculos de formatura dos cursos de Teatro e Teatro Musical.





A apresentação de “Viajantes do Futuro”, com texto de Maurício Arruda Mendonça, do curso de teatro, será às 17h30 no pátio da Funcart (rua Souza Naves, 2.380, Jardim Petrópolis), com entrada gratuita.

Publicidade

Publicidade





Já a peça “Oz – Jornada Além do Arco Íris”, do de teatro musical, será às 20h na sala Marcos Leão, também na Funcart. Os ingressos custam R$ 30,00 (inteira) e R$15,00 (meia-entrada) e podem ser comprados na secretaria da Funcart ou por WhatsApp (43) 99619-1576.





“Viajantes do Futuro”, com direção de Silvio Ribeiro e Carol Ribeiro, é uma comédia interpretada por 24 atores e atrizes da turma regular de teatro, que narra a história de Maurício Arruda Mendonça, imaginando um futuro em que a arte, principalmente o teatro, seria destruída. A peça fala sobre viajantes do futuro que voltam ao passado, recolhendo períodos históricos do teatro ocidental para entender o fazer do teatro.

Publicidade





A apresentação musical de “Oz – Jornada Além do Arco-Íris”, é uma adaptação do grupo de teatro, interpretada por 13 alunos, e tem direção de José Silva, direção musical de Monique Kodama e direção coreográfica de Eduarda Nishikawa. A peça conta a história de Dorothy, que é transportada para o mundo mágico de Oz, em que se vê em uma aventura, juntamente com seus novos amigos Espantalho, Leão Covarde e Homem de Lata, para encontrar o Grande Mágico, a única pessoa capaz de enviá-la de volta para casa.





O coordenador da Escola Municipal de Teatro da Funcart e um dos diretores da peça “Viajantes do Futuro”, Silvio Ribeiro, relata que os dois espetáculos começaram a ser pensados e montados no começo deste ano e que a preparação está intensa. “Vai chegando essa época e tudo se intensifica, porque ainda é tudo muito artesanal, desde a feitura do figurino, cenografia e tudo mais que compõe o fazer teatral”, destaca.





Ambas apresentações seguem em temporada após a estreia. “Viajantes do Futuro” terá outra apresentação no dia 15 de novembro, às 16h30, no Zerão. A outra sessão de “Oz – Jornada Além do Arco-Íris” será no dia 12 de novembro, às 20h, na sala Marcos Leão, na Funcart.