Funcart tem inscrições abertas para curso de teatro para pessoas acima de 40 anos em Londrina

A Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina) juntamente com a Escola Municipal de Teatro, estão com inscrições abertas para uma nova turma de teatro voltada para pessoas maiores de 40 anos. As atividades acontecem todas as quartas-feiras, das 14h30 às 17h, no espaço da Funcart, na rua Senador Souza Naves, 2.380, bairro Colonial, ao lado do Lago Igapó I. A matrícula tem custo de R$ 90,00, o mesmo valor das mensalidades.







O inicío das aulas será na primeira semana de março, mas ainda é possível a entrada de novos alunos, sendo uma atividade permanente, sem uma data exata para acabar. Das 30 vagas disponíveis, 15 já foram preenchidas. O curso é direcionado tanto para pessoas que pensem em seguir carreira no teatro quanto para interessados em participar de uma atividade artística como agregador de valores ou lazer. Para realizar as inscrições e obter mais informações, o telefone de contato é (43) 99683-0002.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As aulas abrangem o estudo de técnicas de expressão corporal, improvisação, interpretação, voz, dicção e domínio de palco, sendo um curso com bastante foco em atividades práticas. Uma das atividades deste ano será a montagem e apresentação de um espetáculo teatral, aberto ao público, previsto para ocorrer no segundo semestre.





Funcart tem aulas voltadas para pessoas acima dos 40 pelo quarto ano

Publicidade





Este será o quarto ano com uma turma de teatro da Funcart voltada para pessoas com mais de 40 anos. O coordenador da Escola Municipal de Teatro, Silvio Ribeiro, comenta que a definição de uma faixa etária específica surgiu por demanda dos alunos. “Foi um pedido deles, dizendo que se sentiriam mais à vontade em fazer as aulas de teatro com pessoas da mesma idade”, citou. Mesmo durante a pandemia as aulas do curso não pararam, seguindo com atividades remotas. Além de conversas, palestras e reuniões, foram desenvolvidas dinâmicas onde cada participante produzia e filmava individualmente, em sua casa e com equipamento próprio, pequenas apresentações teatrais.





Um dos alunos é o professor universitário de história aposentado Edson Holtz, de 61 anos, no grupo desde que a turma de pessoas com mais de 40 anos começou. Com certa experiência no teatro, tendo feito parte dos coros cênicos “Faz de Canto” e “Chaminé Batom”, nos anos 80, e ainda hoje participando das companhias teatrais “Troupe das Artes” e “Da Cor da Terra”, Holtz conta que após se aposentar pode aproveitar melhor a vida, potencializando seu tempo com mais prazer e criatividade através do teatro. “Todo o processo das aulas, além da convivência com outras pessoas que buscam potencializar a vida em todos os sentidos, transforma as atividades do curso em momentos lúdicos, de criatividade e amizade. É uma espécie de terapia semanal que ninguém quer perder”, destacou ele.





Holtz aponta ainda como a existência de um grupo mais maduro facilita em relação às expectativas do que querem com o teatro. “No teatro, idade e forma física não deve ser limite para ninguém. Essa arte fortalece nossas felicidades em construir algo em grupo e permite que nós exploremos os limites dos nossos corpos, vozes e movimentos. E podemos dizer que somos privilegiados por sermos alunos da Funcart, já que a Escola Municipal de Teatro é uma das melhores do Paraná e do país”, concluiu.





LEIA TAMBÉM: