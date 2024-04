Alane, Isabelle e Matteus se enfrentam no último paredão do BBB 24

Alane, Isabelle e Matteus estão no último paredão do BBB 24. A berlinda iniciou nesta sexta-feira (12), e o trio perdeu a prova do finalista para Davi, o primeiro homem que entrou anônimo garantido na final do reality, desde 2020.



