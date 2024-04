Saiba quais são as diferenças das novelas do streaming em relação às da TV Globo

Num galpão em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, Camila Pitanga e Camila Queiroz se preparam em camarins antes de ir para a frente das câmeras. Elas protagonizam "Beleza Fatal", primeira novela brasileira feita pela plataforma de streaming Max, que se chamava HBO Max.



No Rio de Janeiro, o serviço também grava "Dona Beja", remake do folhetim da TV Manchete feito em 1986. Uma cidade cenográfica com construções do início dos anos 1800 foi erguida num terreno vazio, onde Grazi Massafera e Bianca Bin, com roupas de época, contracenam.

E a Max não está sozinha na empreitada. A Netflix, que evita o termo novela, está produzindo o que chama de séries de melodrama, como "Pedaço de Mim", com Juliana Paes. A aposta no formato é uma forma de tentar se comunicar com a massa, afirma Camila Pitanga, que assinou contrato com a Max para trabalhar não só como atriz, mas também como produtora.



Pitanga, que deixou a Globo há três anos, vê o avanço do mercado com bons olhos. "O streaming não tem amarras de publicidade, de horário, de público. A novela está ali para quem quiser dar o play", diz. Fernando Medín, presidente do braço latino-americano da Warner Bros. Discovery, que controla a Max, faz coro. "Se a gente quer chegar a todos os estratos da sociedade, precisamos de todo tipo de conteúdo."

As empresas, que têm suas matrizes nos Estados Unidos, fazem alterações profundas na linguagem do folhetim, que estão sendo filmados integralmente antes de estrearem, diferente do esquema de produção da Globo, que faz pesquisas com o público e muda a trama conforme a reação da audiência.



Outra mudança é o tamanho das produções. As da Max terão 40 capítulos, um quarto do que uma novela padrão da Globo. A Netflix reduziu ainda mais o tamanho, fazendo 18 episódios para "Pedaço de Mim". "Nossa marca é lançar vários capítulos ao mesmo tempo, então escolhemos obras mais curtas. Vemos como minisséries", diz Elisabetta Zenatti, vice-presidente de conteúdo da Netflix no Brasil.

Maria de Médicis, diretora de "Beleza Fatal", que trabalhou na Globo por 29 anos, diz estar "muito mais feliz e criativa". "Não tenho mais tanta pressão externa. Hoje trabalho com textos mais consistentes porque são menores, não tem enrolação, como acontece numa novela tradicional."

Mas esquema de produção diferente impõe também novos desafios. Prova disso é que "Dona Beja" sofre com atrasos e insatisfação de parte de seu elenco, que se irrita com a extensão dos contratos e incertezas em relação ao produto final.