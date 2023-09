Ana Carolina e Wilton disputam final do “MasterChef Brasil” ao vivo

A 10ª temporada do MasterChef Brasil chega ao último episódio com uma final ao vivo direto dos estúdios da Band em São Paulo. Nesta terça-feira (12), a partir das 22h30, os finalistas Ana Carolina e Wilton reencontram o elenco e os participantes eliminados para descobrir quem é o melhor cozinheiro amador do país de 2023. Raul Lemos, vice-campeão da segunda temporada do talent show, será o repórter dos bastidores.





Ana Paula Padrão dará as boas-vindas aos convidados na área externa do estúdio, mostrando toda a expectativa para o resultado. “Será uma das finais mais emocionantes, icônicas e emblemáticas que o MasterChef já teve. A Ana Carolina é uma mulher muito guerreira, que cria um filho sozinha, teve uma infância difícil e conquistou uma curva de aprendizado muito notável ao longo dos episódios. Já o Wilton é uma pessoa muito determinada, que tem um lado artístico que voa, que sonha, e tudo isso se une a uma personalidade muito única. Acho que é a primeira vez que trazemos alguém assim no programa”, diz a apresentadora.

Publicidade

Publicidade





O clima de tensão e suspense vai tomar conta do ambiente durante a exibição da prova entre os dois finalistas, que precisam fazer um cardápio completo, com entrada, prato principal e sobremesa, traduzindo trajetórias e visões de gastronomia.





Em cada passo, será necessário colocar o que eles aprenderam ao longo da competição e gostariam de contar para o mundo. Mas, depois de tantas finais, é preciso um diferencial para conquistar o paladar dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira. “Vamos avaliar prato a prato e comparar cada um em relação ao aspecto, sabor, técnica e apresentação para descobrir quem cumpriu melhor os requisitos. Foi muito difícil fazer as escolhas”, adianta Rizzo.

Publicidade





“Eu não esperava ter o Wilton na final, mas ele jogou bem e trabalhou muito para chegar onde chegou. A Ana Carolina também se esforçou bastante. Os dois vão fazer bonito”, garante Jacquin.





Oliveira, que se despede do júri após o 20º episódio, opinou sobre o segredo para ser campeão. “Um dos grandes traços dos vencedores é conseguir manter a calma nos momentos de tensão. Na final, isso vai ser decisivo. É preciso colocar a cabeça no lugar e criar uma boa estratégia de menu, ambiciosa e ao mesmo tempo factível”.





Além do troféu, o vencedor vai levar para casa um prêmio do Pão de Açúcar no valor de R$ 300 mil no cartão Pão e 300 mil pontos Stix para trocar por produtos. A Royal Prestige vai presenteá-lo com um conjunto de panelas especial, enquanto a Eisenbahn oferecerá uma viagem a Blumenau para conhecer a fábrica da marca, um curso de sommelier de cerveja e um home bar. A ArcelorMittal vai turbinar a cozinha do autor do melhor menu com utensílios e eletrodomésticos. Já a Le Cordon Bleu dará um curso completo na escola de gastronomia mais renomada do mundo. O segundo colocado também ganha um curso de pâtisserie para aprender com os melhores profissionais da área.