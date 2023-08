“Bake Off Brasil” estreia 9ª temporada com provas inéditas neste sábado

O Bake Off Brasil – Mão na Massa está de volta para a 9ª temporada.





Com direção de Marcelo Kestenbaum, a batalha que vai mostrar o Melhor Confeiteiro Amador do Brasil” estreia no SBT neste sábado (12), às 22h30.



Já no Discovery Home & Health, o programa vai ao ar sexta-feira (18), às 22h.

Foram selecionados 18 participantes de todas as partes do Brasil, que vão disputar desafios inéditos sob o comando da doce apresentadora Nadja Haddad: "são 18 participantes, cada um com a sua habilidade, personalidade, talento. Mas apenas um vai sair com o título”.

Com muito talento, técnica e coragem, os concorrentes vão encarar desafios capazes de fazer até os mais experientes tremerem na base. Além disso, esta temporada tem uma novidade: junto com as provas Criativa e Técnica, uma prova “Assinatura” vai pegar todos os confeiteiros de surpresa. Nesse desafio, cada competidor precisa dar o seu toque especial aos doces mais tradicionais da confeitaria.

Para vencer, eles vão precisar conquistar dois exigentes jurados de alta patente: a chef confeiteira Beca Milano e o chef italiano Giuseppe Gerundino. “Essa tenda é mágica, porque aqui dentro vocês terão a chance de explorar sua criatividade, descobrir novas técnicas e sabores. O que desejo é que vocês aproveitem ao máximo cada momento e que tenham muita sorte, inspiração e coragem para mostrar ao Brasil o talento que transborda em vocês”, diz Milano.

“É muito bom estar de volta nessa tenda. Estou muito emocionado. Hoje vocês começam a escrever uma nova história na vida de vocês. Nesse capítulo, queremos conhecer vocês através dos seus dons. Sejam ousados e, principalmente, vivam cada momento de maneira intensa”, reforça Gerundino.

Na estreia, os participantes vão ter que mostrar todas as qualidades e habilidades na prova criativa “Bolo Personalidade”. Deverão preparar receitas em formato padrão – o bolo pode ser redondo ou quadrado – que tragam expressões, ou seja, olhos, nariz, boca, braços, junto com elementos que traduzam a personalidade de cada competidor. Os sabores também precisam contar uma ‘história’ para que o bolo se torne um ‘cartão de visitas’.

Na prova técnica, eles deverão ter muita atenção para replicar com perfeição o “Bolo Bake Off”, composto por duas camadas de massa de farinha de amoras, com recheios de creme de nata e calda de amoras com licor de cassis. Na lateral, a mesma massa de farinha de amoras com finalização de uma faixa de chocolate branco trazendo o desenho da tenda do programa. No topo, cobertura de geleia de frutas vermelhas e decorações em chocolate e frutas vermelhas frescas.

Em cada episódio, um competidor é eliminado e um recebe o título de Mestre Confeiteiro. Ao final do reality, o melhor competidor vai levar para casa o troféu, o título de “Melhor Confeiteiro Amador do Brasil” e o cobiçado avental preto. Além disso, o campeão ganhará uma experiência inesquecível proporcionada pelo CEO da Cacau Show, Alê Costa, em uma viagem para a Bélgica para conhecer o país dos melhores chocolates da Europa.