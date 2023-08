Projeto Banda Nova Funcart movimenta a Concha Acústica de Londrina; veja a programação

A Concha Acústica de Londrina recebe, nos dias 19 e 20 agosto, uma amostra da atual safra de artistas e bandas da região que apostam na qualidade e na potência das suas canções autorais. Representando estilos como rap, jazz, rock e ska, os músicos integram a 14ª edição do Projeto Banda Nova Funcart, que está de volta às origens depois de duas edições remotas. Em 2023, a iniciativa também se tornou parceira do 43º Festival Internacional de Música de Londrina (FIML), promovendo um intercâmbio de jovens músicos entre os dois eventos.

PROGRAMAÇÃO



Logo na abertura, o projeto recebe as rimas da cantora e atriz londrinense Luli Rodrigues, colocando o dedo em diversas feridas e abordando temas como a solidão das mulheres negras na sociedade. Em seguida, o quarteto Água Doce defende suas canções, que misturam elementos da música brasileira com riffs de guitarra. Quem fecha a noite é a Assis e a Flor de Lótus, banda formada por músicos de Londrina, Arapongas, Apucarana.

Às 17h30 deste sábado, os trabalhos são retomados com a banda Dark Snake, formada por alunos da oficina Banda de Garagem, do 43º FIML. A próxima atração é R9, com as batidas do trap, subgênero do rap e do hip-hop. O quarteto de jazz londrinense Mão Rítmica Azul apresenta, em seguida, os temas que farão parte do seu primeiro EP e a Londrina Ska Clube encerra o festival com seus rítmicos jamaicanos.



BANDA DE GARAGEM - 43ºFIML



A parceria entre o Banda Nova e o FIML foi uma iniciativa encabeçada pelo diretor de produção, João Ribeiro, e a presidente da Associação de Amigos do Festival de Música, Magali Kleber. Com a ação, até dois integrantes de cada um dos seis projetos selecionados foram contemplados com a gratuidade na taxa de inscrição para os cursos da 43ª edição do FIML. Em contrapartida, o espaço na programação do festival foi aberto para parte dos alunos da oficina Banda de Garagem, incentivando a continuidade do trabalho realizado entre os dias 9 e 16 de julho com pelos professores Fernando Mello e Alerson de Oliveira. "Alguns alunos são filhos de músicos da cidade e eles logo caminharão com as próprias pernas. Participar desse festival já é caminhar com as próprias pernas", diz o professor carioca Fernando Mello.

Dos 51 alunos inscritos na oficina, um grupo de seis jovens entre 9 e 16 anos encarou a responsabilidade de se apresentar na Concha Acústica. "A banda se formou na última edição do FIM. Meus filhos, Guto (9) e Lipe (8) Schell, e o amigo Raul Toneto (8) foram juntos. Lá encontraram os adolescentes da turma: a Amanda Campelo (12), que por coincidência é uma prima distante que eles não conheciam, o Danilo Ogleari (16) e o Felipe Rantim (16)", conta a advogada Hylea Ferreira Schell, incentivadora da banda de rock, que ganhou um nome cheio de atitude rock and roll: Dark Snake.



RETRATO DA CENA MUSICAL

As seis bandas ou artistas solos foram classificados por meio de um edital que contou com 31 inscritos e a curadoria de um time de produtores culturais, novidade da edição de 2023. Integraram a curadoria as jornalistas Isabela Cunha e Janaína Ávila, a atriz Camila Fontes e o diretor da Funcart, Silvio Ribeiro.

"Foi surpreendente. Conheço um pouco da cena de música autoral de Londrina, mas o fato de ter saído da minha própria bolha foi muito positivo. Fiquei muito feliz com o rap, que é forte aqui. Senti falta do samba, que sei que tem gente fazendo, e do choro que também é forte. E eu também esperava uma moda de viola, o som sertanejo raiz. O rock apareceu bem entre os inscritos, com propostas para palcos de qualquer lugar do mundo. Outro ponto muito positivo, na minha opinião, vai para as propostas de música instrumental", conta a jornalista Janaína Ávila, que é apresentadora do programa Mundo Sonoro (UEL Fm), e integrante do Transglobal World Music Chart, rede mundial de críticos de world music.



BANDA NOVA FUNCART



Criado em 2009 durante a Virada Cultural Funcart, o Projeto Banda Nova é produzido pelo Coletivo Banda Nova, da Fundação Cultura Artística de Londrina (Funcart), e conta com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Em 13 edições, já contou com a participação de cerca de 150 bandas e artistas solo da Região Metropolitana de Londrina (RML) e, em suas últimas edições, recebeu projetos musicais de Maringá. Dentre os participantes das edições anteriores estão Rua do Jazz, Valter e Cambojam, Clara Striquer, Sala de Estar, Samuel Amaro, Chá de Girassol, Cluster Sisters, Vitor Conor, Maracutaia do Samba, Brotherhood, Marujo Cartel, Bemol Blues Band, Samba 172, Castores e Patos, MC Sergin, Marquinhos Diet, Lobisomem, Mucambo de Banto, entre muitos outros.

Serviço:

O que: Projeto Banda Nova Funcart promove festival de música

Onde: Concha Acústica de Londrina

Data: 19 e 20 de agosto

Horário: 18h30 (sáb) e 17h30 (dom)

Atrações: Luli Rodrigues, Água Doce, Assis e a Flor de Lótus(sab); Dark Snake, Mão Rítmica Azul e Londrina Ska Clube (dom).