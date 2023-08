Agosto tem 'Noite di Cachorro Louco' com bandas do underground de Londrina

O show destaca as relações entre a sonoridade de bandas de punk rock, hardcore, surf-music e o ska, estilo de origem jamaicana. Subirão ao palco o grupo de hardcore Daileon Kick , com elementos do hardcore Old School; a clássica banda de Londrina, Droogies, punk rock/hardcore com mais de 21 anos de estrada, cujas influências que vão desde o punk de 1977 até o hardcore Californiano com pitadas de hard rock e heavy metal, a nova banda de Londrina Horror Self, que une o estilo Surf-Music com elementos mais grotescos da música punk e por fim, o Londrina Ska Clube, expoente da cena Londrinense que traz o repertório de seu premiado disco, "Direction", além de standards do ska.

A proposta é reunir bandas do underground de Londrina numa festa de comemoração do aniversário da DJ Nara Sacca, uma das mulheres que vem se destacando no cenário da cidade com sua discotecagem rock’n’roll em diferentes bares e casas de show da cultura londrinense. A festa terá a participação de quatro bandas: Daileon Kick, de Rolândia, além de Droogies, Horror Self e Londrina Ska Clube, pratas da casa.

A cena musical independente volta a abrir espaço com a realização do evento Noite Di Cachorro Louco, que acontece no dia 11 de agosto, próxima sexta-feira, no Cativeiro Bar. A entrada custará R$ 20 na portaria e R$ 15 antecipado, pela chave pix [email protected] .

Daileon Kick é uma banda de hardcore punk, formada em 2019. Influenciados por bandas como Ratos de Porão, Cólera, Ação Direta, Dead Fish, entre outras, contam com dois singles - Torrentes de ódio (2019) e Tradição (2021) e um EP autointitulado (2020), em sua curta discografia, que está disponível nas plataformas de streaming. Daileon Kick – EP de Daileon Kick | Spotify



O HorrorSelf surgiu em 2019. Compondo músicas instrumentais, com a influência de surf, hardcore, ska, blues e metal. Recentemente, a banda lançou o disco homônimo com 6 faixas, Surf Monster, Espadachim, Avalanche, Ragnarok, Mea Culpa e Noite Alucinante. HORRORSELF - YouTube





O Droogies é a banda mais antiga do evento, com 21 anos de estrada no punk rock, contabiliza 4 lançamentos em sua discografia: D.E.M.O - Degenerated Early Moments Of (2003), Street Stripper (2005) e Droogies (2009) e Power Treta (2019). Todos lançados em CD e disponíveis nas principais plataformas digitais. Droogies | Spotify

Para fechar a noite, quem sobe ao palco é o Londrina Ska Clube, há 12 anos na estrada, a banda mistura a batida do ska e nuances de outros ritmos jamaicanos, como o Reggae, Rocksteady e Two Tone. Em seu set, os londrinenses mesclam músicas próprias com clássicos de Toots and the Maytals, Max Romeo, Prince Buster, The Selecter, The Specials, Madness, entre outros.Londrina Ska Clube | Spotify





A entrada custará R$ 20 na portaria e R$15 antecipado, pela chave pix [email protected]. Basta fazer o pix e enviar o comprovante com os nomes para qualquer uma das bandas pelo instagram, seguem os arrobas: @thedroogies @londrinaskaclube_oficial @horrorself e @daileonkick. A realização é uma produção independente das bandas e o show vai acontecer no Cativeiro Bar, com patrocínio das empresas Easy Produções, Bar Barbearia e Biggs, e o apoio de Nódia, Braba The Shirt e Mi Casa Barbearia.

SERVIÇO:





Noite Di Cachorro Louco

11/08 - Cativeiro Bar (Avenida Castelo Branco, 1537)

22h

20$ na porta, 15$ antecipado

pix: [email protected]







