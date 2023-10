Cozinheiros brigam por vaga no Top 5 no próximo episódio do “MasterChef Profissionais”

O sexto episódio do MasterChef Profissionais, que vai definir o Top 5 da temporada, será exibido pela Band na terça-feira (24), às 22h30.





Para iniciar, os cozinheiros se deparam com mais uma Caixa Misteriosa. Dessa vez, terão pela frente iguarias que já conhecem, mas não são acostumados a usar. Assim que levantam os compartimentos, os concorrentes percebem que precisam preparar receitas com cabeça de polvo, coroa de lula, aparas de carne e de queijo, couro do bacon, cascas de banana, abacaxi e maracujá, talos de couve, couve-flor, beterraba e de cogumelos, sementes de abóbora e tomate, sobras de castanha do Pará, pão francês amanhecido, gordura de porco e painço (cereal integral derivado dos grãos do milho).





Os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça destacam a importância de valorizar o uso dos ingredientes na totalidade e evitar o desperdício. Além disso, os chefs dão dicas do que pode ser feito e cobram que os profissionais sejam extremamente criativos, explorando ao máximo o que têm em mãos. O autor do melhor prato vai para o mezanino.





Os competidores que não se salvarem vão ter a chance de garantir uma vantagem na prova de eliminação por meio de um desafio de pressão. Deverão apresentar uma massa com alguma memória afetiva, mas que seja de alta gastronomia. Quem tiver o desempenho mais satisfatório conquista um benefício importante que pode desestabilizar todos os rivais.

Na etapa final, os participantes terão que elaborar um prato em que a mandioca seja a grande protagonista. É preciso mostrar muita técnica e criatividade para entregar uma receita cheia de sabores e texturas. O aspirante ao troféu que não conseguir agradar ao paladar do júri dará adeus à competição.