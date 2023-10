Cozinheiros terão de reproduzir oito pratos criados por Jacquin no 'MasterChef Profissionais'

Na prova de eliminação, os participantes são desafiados a elaborar receitas com miúdos de boi, pato e porco





O quarto episódio do MasterChef Profissionais vai ao ar na próxima terça-feira (10) já de cara com uma prova de serviço. Dessa vez, eles terão de reproduzir oito receitas de autoria de Erick Jacquin que são resultado de um resgate de comidas que foram importantes durante a trajetória pessoal e profissional do chef francês.

Para a entrada, as opções são remoulade de pupunha com king crab e molho cocktail; ovo mexido com caviar mujol; e lagostim grelhado com emulsão de sauternes e gengibre e pontas de aspargos. Como prato principal, os participantes precisam preparar peixe tamboril com molho americano e endívia salteada com ervas frescas; frango à la bresse com velouté de galinha, champignons torneados e crepe vonnassiennes; e rosbife de coração de alcatra com molho rôti, tutano e cenoura vichy. Entre as sobremesas selecionadas estarão crème brûlée com frutas vermelhas e sorbet de pera com favas de baunilha; e poire williams com madeleine de frutas confitadas.





A ideia é que os concorrentes formem uma grande equipe de restaurante e se organizem para fazer a mise en place e toda a entrega sob o comando do jurado. O menu, que demanda muita técnica e precisão, terá de contar com diversos processos até chegar ao empratamento perfeito para ser servido a pessoas que trabalham com Jacquin, ou seja, todas conhecem muito bem o repertório e não aceitarão nada que esteja mal feito. Os profissionais que apresentarem os melhores desempenhos garantem mais uma semana no jogo.





No desafio eliminatório, quem não conseguiu se salvar será obrigado a elaborar um trio de miúdos com fígado, timo, pulmão, passarinha, coração ou cérebro de boi; rins, fígado e língua de porco; e fígado de pato. É necessário mostrar toda a bagagem e conhecimento nesta missão, transformando os ingredientes em deliciosas entradas. O autor do pior trabalho deixa a competição.