Festival Beer & Beef já tem data marcada em Londrina; veja a programação

Evento que reúne música, churrasco e cerveja acontece entre 12 e 15 de outubro no estacionamento do Catuaí Shopping, com entrada gratuita

Maior piscina de bolinhas do mundo chega em shopping de Londrina Mais de 3 milhões de bolinhas em um espaço de 1733 m². É esta gigantesca piscina de bolinhas que acaba de chegar ao Catuaí Shopping Londrina.