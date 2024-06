Dançarino brasileiro com deficiência emociona jurados do America's Got Talent

Um participante brasileiro levou a plateia e os jurados do America's Got Talent à loucura no último episódio do show de calouros da NBC.



O dançarino Samuel, conhecido como Samuka, contou que teve a perna amputada aos 13 anos devido a um câncer. Quando começou seu número, o jovem de Recanto das Emas (DF), arrancou gritos de surpresa do público enquanto executava giros, saltos mortais e passos de break com todo o molejo brasileiro.

Os elogios foram unânimes: os jurados Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum e Howie Mandell deram "sim" ao participante e se emocionaram com sua performance. O apresentador Terry Crews também ficou impactado.



"Aquilo foi inacreditável. Eu daria nota 12 de 10", bajulou Simon, que tem fama de durão e costuma esculachar os calouros de que não gosta. Heidi Klum completou: "Começou bom e foi ficando melhor, mais selvagem, com mais e mais saltos. Foi incrível."

"A dança é minha parte favorita do America's Got Talent e você não me decepcionou. Você é um dos melhores que eu já vi", se derreteu Sofia Vergara. "Seu estilo é tão contemporâneo e você até esquece que é amputado quando toma conta desse palco", falou Howie Mandell.



Na entrevista com Terry Crews após deixar o palco, Samuka foi novamente elogiado pelo apresentador. "Isso foi incrível, como você faz o salto mortal com uma perna só?", perguntou Terry.



"O limite está aqui", respondeu o dançarino apontando para a cabeça. "O impossível é só uma oportunidade para explorar. Não desisto nunca."