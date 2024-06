Como foi feito o 'casting' que levou Cacau Protásio, Dona Florinda, Whoopi e Porchat ao Vaticano

O Vaticano esteve mais engraçado nesta sexta-feira (14). Cerca de 200 artistas da comédia -entre atores, roteiristas, escritores e cartunistas, reuniram-se com o papa Francisco por volta das 12h30 (7h30, no horário de Brasília).



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A lista contou com comediantes de 15 países, dentre eles, três representantes brasileiros: Fábio Porchat, Cacau Protásio e Cris Wersom, ex-integrante do grupo As Olívias e do É Tudo Improviso, na Band. Florinda Meza, a Dona Florinda do seriado "Chaves", estava entre os artistas mexicanos, assim como o ator Chume Torres.

Publicidade



Já os nomes norte-americanos incluíram Whoopi Goldberg, estrela dos filmes "Mudança de Hábito"; Stephen Colbert, criador da série "The Office", com Rick Gervais; Jimmy Fallon, Jim Gaffigan, Conan O'Brien, Chris Rock, Tig Notaro e Julia Louis-Dreyfus, das séries "Seinfeld" e "Veep". O italiano Silvio Orlando, que interpretou um cardeal na série "The Young Pope", foi outro convidado.



Da Argentina, país natal do papa, foi convidada a atriz Malena Guinzburg; da Colômbia, as artistas Paula Arcila, Liss Pereira e Maribel Trujillo Botello; e da Espanha, Cristina Castaño, Belén Cuesta, Sara Escudero e Victoria Martín.

Publicidade



Mas como o Vaticano chegou a esses nomes? Qual o critério adotado para ter seu nome na 'VIP list' papal?

Em entrevista à reportagem, o padre Arnaldo Rodrigues, representante do Dicastério para a Comunicação na CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), explicou que a lista de convidados foi elaborada em conjunto entre os dicastérios para Cultura e Educação e para a Comunicação.



Os dicastérios são órgãos dentro do Vaticano dedicados a tratar de assuntos variados. Membros dos dois dicastérios de cada país puderam sugerir nomes, que foram avaliados pelos cardeais que presidem cada pasta e enviados ao Vaticano.

Publicidade



O próprio padre Arnaldo indicou um dos nomes, o de Cacau Protásio. "O cardeal que dirige o Dicastério para a Cultura me perguntou se eu teria alguém para indicar. Imediatamente indiquei o nome da Cacau Protásio, que conheço pessoalmente. Além de ela ser católica, tem um grande trabalho na área do humor", diz o padre. "Os demais artistas foram escolhidos pelo dicastério."