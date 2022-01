Elizangela tem alta após Covid-19, mas ainda usa oxigênio, diz prefeitura

A atriz Elizangela, de 67 anos, recebeu alta neste domingo (23) após ter sido internada com sequelas de Covid-19 num hospital de Guapimirim (RJ), segundo a prefeitura da cidade informou à reportagem. Apesar de ter retornado

Elizangela foi diagnosticada com Covid-19 no dia 12 de janeiro após apresentar sintomas gripais. Ela foi orientada a ficar isolada em casa. Na noite de quarta-feira (19), com o agravamento dos sintomas, retornou ao hospital e precisou ser internada. Segundo a prefeitura, ela afirmou que não tomou vacina contra a Covid-19.