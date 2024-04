BBB 24: Davi, Isabelle e Matteus disputam final do reality

Davi, Isabelle e Matteus disputam final do BBB 24. Público do reality da Globo vai decidir quem do trio merece o prêmio de R$ 2,92 milhões na temporada.



Desde 2020, este é o primeiro pódio sem nenhum representante dos camarotes. Também é a estreia de homens que começaram anônimos em uma edição com celebridades.

