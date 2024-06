Em meio a boatos de afastamento, ex-BBB Pitel faz declaração para Fernanda

A ex-BBB Giovanna Pitel, 24, fez uma declaração para a amiga de confinamento do reality show Fernanda Bande, 33, que faz aniversário nesta terça-feira (25).



Em um post no story do Instagram, a alagoana publicou uma foto ao lado da confeiteira. "Vivi o inimaginável com você e que prazer ter dividido tanta intensidade ao seu lado", disse ela sobre a parceira na apresentação do Na Cama com Pitanda (Multishow).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



Ela continuou e escreveu seus desejos para a ex-BBB. "Assim como seu ídolo Frejat, eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo, que quando ficar triste seja apenas por um dia e não o ano inteiro, que você continue a sorrir, que você tenha sempre a quem amar e sempre exista amor para recomeçar", escreveu Pitel.



Pitel ainda falou sobre os encontros com a ex-BBB e parceira de apresentação do programa do Multishow. "Que os dias sejam cada vez mais felizes, que a vida seja gentil e os momentos leves, quero te desejar cuidado, carinho e acolhimento aonde quer que você vá. Que a gente continue se encontrando e reencontrando nessas e em outras vidas. Feliz aniversário".



Os boatos surgiram após um suposto climão entre as duas nos bastidores do Na Cama com Pitanda. Para o colunista Lucas Pasin, Pitel comentou os rumores de treta e rompimento com Fernanda. A alagoana pediu que não especulassem sobre o assunto.