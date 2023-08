Emanuel apresenta prato sem sabor e é eliminado do “MasterChef Brasil"

Fim da linha para Emanuel. Na noite de terça-feira (29), o cozinheiro amador foi eliminado do MasterChef Brasil depois de desagradar o paladar dos jurados com uma receita que levava os ingredientes da repescagem. Ele optou por apresentar purê e salada de feijão fradinho com aspargos enrolados em bacon. Segundo Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira, o prato estava sem sabor. Ainda assim, os chefs fizeram questão de tecer elogios ao competidor, que era uma das grandes promessas do talent show.





Em entrevista exclusiva ao Band.com.br, Emanuel relatou que se surpreendeu com as palavras. “A Helena me via na final, o Rodrigo me via na final, mas eu não me via. A gente está aqui muito imerso na competição, muito fechado, e por vezes a gente deixa de ver as arestas”, comentou.

Segundo o pernambucano, ao longo da trajetória no programa, ele aprendeu a celebrar suas próprias vitórias. “O MasterChef transformou a minha vida e me transformou como cozinheiro, mas muito mais como ser humano. Sinto que foi uma jornada bonita, e eu fui até mais longe do que eu imaginava”, avaliou. “Sempre foi uma luta minha para comigo mesmo. Durante toda a minha vida tive que fazer a mais, mostrar mais, por vários fatores, e talvez isso tenha me colocado num lugar secundário, inferior”.





Mesmo sendo vegetariano, encarou o desafio de cozinhar proteínas animais para se manter no jogo. “Eu tentei me preparar psicologicamente e acho que consegui entregar tudo aquilo que me foi pedido”, explicou. Apesar disso, ele não pretende voltar a fazer pratos carnívoros tão cedo. “Não é a minha zona de conforto e não é algo que eu quero continuar fazendo porque vai contra a minha ideologia de vida”.





Para o futuro, Emanuel pensa em contar histórias sobre os ingredientes e as iguarias tipicamente brasileiros. “Eu quero rodar o Brasil abraçando o povo, amando vocês, me amando e comendo bem. O próprio fato de eu ser vegetariano e defender esse tipo de cozinha implica saber de onde vêm os produtos, como eles são feitos, como os animais são criados. Acredito que por trás das câmeras, em frente a elas ou produzindo isso, vou impactar muito mais positivamente do que trancado no restaurante trabalhando todo dia”, conclui.





Com o resultado, Ana Carolina, Danilo, Jucyléia, Luma e Wilton formam o Top 5 da temporada.