Universidade de Londrina oferta curso gratuito de inclusão digital para idosos

Um estudo do Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação) estima que 92 milhões de brasileiros só acessam a internet pelo celular. O percentual é maior entre os idosos. Entre quem tem acesso à internet, cerca de 75% o fazem pelo celular. E com o crescimento dos serviços e comunicação online, o analfabetismo digital, a falta de conhecimento de como usar um smartphone, é uma nova forma de exclusão.





Para reverter esse cenário, o curso de Inclusão Digital da PUPRC (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) Câmpus Londrina abre a segunda turma em 2023 em setembro. As aulas sobre o uso de smartphone são gratuitas e acontecem aos sábados pela manhã. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de setembro.

As aulas são ministradas por acadêmicos da universidade que participam do Projeto Comunitário, disciplina em que os estudantes desenvolvem ações sociais. "Ao envolvermos os universitários em ações de natureza formativa e solidária, em especial na atenção ao idoso, propiciamos a eles a oportunidade de desenvolvimento humano e a criação de uma análise crítica para a compreensão de seu papel social. Estes são alguns dos mais importantes valores da formação do educando e para futuras lideranças", destaca Marcos Regazzo, analista de Pastoral da PUCPR Londrina.





O objetivo é orientar os idosos a navegar pela internet, utilizar redes sociais, fazer pesquisas, além de conhecer as ferramentas e aplicativos de smartphones. Para participar, é só efetuar a inscrição e frequentar as aulas no câmpus, levando o aparelho pessoal.

Serviço:





Inclusão Digital: Curso de uso de Smartphone para Idosos

Inscrições: até dia 13 de setembro





Aulas: a partir do dia 16 de setembro, aos sábados, das 8h30 às 11h30

Local: Sala do Projeto Comunitário PUCPR Londrina (av. Jockei Club, 485 - Hípica)





O interessado deve comparecer com o aparelho celular e um documento com foto.

Informações: (43) 3372-6025 ou pelo WhatsApp (43) 99183-6172





Como chegar: No Terminal Zona Oeste, pegar a Linha 309 (Ney Braga) e descer no ponto da PUCPR.