Michael Jackson 65: as mais ouvidas no Brasil do Rei do Pop

O Rei do Pop, Michael Jackson, faria 65 anos nesta terça-feira (29). Datas como essa fazem os fãs brasileiros lembrarem do cantor, compositor e dançarino norte-americano e, assim, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento especial sobre os dados musicais do artista cadastrados na gestão coletiva.







O estudo apontou que as músicas de autoria dele e as versões das canções mais ouvidas no Brasil nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública foram “Love never felt so good”, “Billie Jean” e “Beat it”, nas três primeiras posições. Na quarta posição, ficou “Don't stop 'til you get enough” e, na quinta, apareceu “A paz”, uma gravação do grupo Roupa Nova, versão de “Heal the world”.

Já na liderança da lista das canções de autoria do astro pop mais regravadas está “Billie Jean”, seguida por “We are the world” e “Beat it”, segunda e terceira colocações, respectivamente.





Michael Jackson tem 259 obras musicais e 877 gravações cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil.

Como determina a Lei dos Direitos Autorais (9.610/98), os herdeiros do Rei do Pop terão direito a receber os rendimentos por suas canções tocadas no Brasil por 70 anos após a sua morte.





Ranking de músicas de autoria de Michael Jackson e versões de suas canções mais tocadas nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)

Posição - Música - Autores





1 - Love never felt so good - Paul Anka / Michael Jackson

2 - Billie Jean - Michael Jackson





3 - Beat it - Michael Jackson

4 - Don't stop 'til you get enough - Michael Jackson





5 - A paz - Serginho Herval / Cleberson Horsth / Nando / Paulinho / Ricardo Feghali / Eurico Filho / Michael Jackson

6 - Heal the world - Michael Jackson





7 - Black or white - Michael Jackson

8 - Don't stop the music - Eriksen Mikkel Storleer / Tor Erik Hermansen / Michael Jackson / Frankie Storm





9 - Smooth criminal - Michael Jackson





10 - The girl is mine - Michael Jackson





Músicas de autoria de Michael Jackson mais regravadas





Posição - Música - Autores





1 - Billie Jean - Michael Jackson





2 - We are the world - Michael Jackson / Lionel Richie





3 - Beat it - Michael Jackson





Smooth criminal - Michael Jackson





4 - Heal the world - Michael Jackson





5 - Don't stop the music - Eriksen Mikkel Storleer / Tor Erik Hermansen / Michael Jackson/ Frankie Storm





6 - Don't stop 'til you get enough - Michael Jackson





7 - Wanna be startin' somethin' - Michael Jackson





8 - Bad - Michael Jackson





9 - Black or white - Michael Jackson





Say say say - Paul Mc Cartney/ Michael Jackson





10 - Earth song - Michael Jackson





The way you make me feel - Michael Jackson