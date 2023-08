Gizele não consegue fazer prato de Helena Rizzo e é eliminada do “MasterChef Brasil”

Gizele foi a eliminada da noite de terça-feira (15) depois de não conseguiu reproduzir a sobremesa “Da Lama ao Caos”, da chef Helena Rizzo.





Em entrevista exclusiva ao Band.com.br, a competidora afirma que se desestabilizou com o tema da prova. “Fazer um prato da Helena é um peso grande, ainda mais uma sobremesa. Doce me assusta, me atrapalha. Misturou sentimento com preocupação e virou um liquidificador de emoções”, diz.





A cantora carioca admitiu ter ficado chateada com o resultado, mas encarou a saída com tranquilidade. “Quando você chega a esse ponto [da competição], você acredita que vai estar na final. Sair nessa altura do campeonato é bem frustrante. Mas, em contrapartida, eu tenho uma vida, uma história e continuo sendo a Gizele”, pontua.





Depois da experiência, passou a se considerar uma cozinheira melhor e uma mulher mais corajosa. “Acho que não tenho medo de mais nada. Hoje, vendo a quantidade gente torcendo, vibrando e acreditando, é o maior carinho que uma pessoa pode ter numa hora dessas. Não tem explicação”.





A partir de agora, Gizele espera que outras mulheres se identifiquem com ela. “Acho que todo mundo deveria testar aquilo que tem medo de fazer para realmente saber se é capaz ou não”, conclui.