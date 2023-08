Arapongas recebe a 7ª Festa do Ovo e do Abacate no final de semana

Arapongas recebe a 7ª Festa do Ovo e do Abacate nos próximos dias 19 e 20 de agosto. A festa tradicional é organizada pela Comunidade Colônia Esperança. O evento tem o apoio da Prefeitura Municipal de Arapongas.





O prefeito da cidade Sérgio Onofre comentou que o evento tradicional reforça a representatividade da colônia japonesa no município. "Vamos todos prestigiar esta importante festa”, declarou.

Publicidade

Publicidade





Conforme um dos principais organizadores da festa, Aderson Tokushima, a expectativa é que o evento atraia 15 mil pessoas no final de semana. “Estamos preparando tudo com muito carinho e entusiasmo. Contamos com a presença das famílias e amigos. Será mais um grande momento para enaltecer toda a nossa cultura e história”, valorizou.

Publicidade





A Festa do Ovo e do Abacate será em frente ao Salão da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Colônia Esperança. A programação será iniciada no sábado (19), às 8h. A abertura oficial está marcada para 20h.

Publicidade





No domingo (20), a programação começa às 10h. São 21 restaurantes participantes neste ano, levando o melhor da culinária oriental para a cidade.

Publicidade