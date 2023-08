Dinâmica sem cronômetro pode levar todos à prova de eliminação no “MasterChef Brasil”

Com a 10ª temporada do MasterChef Brasil entrando na fase decisiva, os cozinheiros amadores terão uma missão bem diferente nesta terça-feira (15). Assim que entrarem na cozinha, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira avisarão aos participantes que poderão fazer uma receita livre sem tempo estipulado.





Os oito sobreviventes se mostrarão entusiasmados em poder criar o que quiserem, no entanto, ficarão desconfiados por saberem que no programa nada vem de graça. Os jurados, então, explicam que buscam uma combinação perfeita e, quem conseguir apresentá-la, garante mais uma semana no jogo - e será o único a subir ao mezanino. Caso contrário, todos vão direto para a prova de eliminação.



Mesmo sem o cronômetro, os competidores precisam dar tudo de si para terminarem antes dos adversários, tendo em vista que somente o primeiro prato será degustado. Para complicar ainda mais, os chefs vão entregar temperos de uso obrigatório, como zimbro, cominho, cumaru, anis estrelado, canela, cravo-da-Índia, lavanda e cardamomo. Sabores complexos, que se não forem usados de forma correta, podem colocar tudo em risco.

No desafio eliminatório, Helena Rizzo apresenta uma sobremesa de autoria dela inspirada na música “Da Lama ao Caos”, da banda Chico Science & Nação Zumbi. A iguaria, cheia de processos, tem berinjela defumada, coalhada orgânica de leite de cabra, pistaches caramelados, gelatina de flor de laranjeira, pele de lima-da-pérsia confeitada, massa filo e sorvete de gergelim preto.





Para inspirar os concorrentes, a chef dá uma verdadeira aula sobre como preparar o doce e revela alguns segredos, deixando-os maravilhados e em pânico. O autor da pior reprodução dará adeus ao sonho de conquistar o troféu mais disputado da gastronomia brasileira.