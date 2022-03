Jade e Arthur cantam bola sobre a possibilidade do Big Fone tocar no BBB

Jade Picon deu um tiro no escuro, porém certeiro, ao falar sobre a possibilidade do Big Fone tocar. A sister do BBB 22 (Globo) comentou sobre a dinâmica nesta madrugada de sexta (4) durante uma conversa com os aliados Laís e Eliezer.



"Tem que pensar no Big Fone também porque é uma possibilidade de tocar", afirmou a influenciadora. "É mais tem chances também de você estar no Paredão", rebateu a médica. "Mas eu atendo, fod*-se. Eu tô na reta, não tô? Eu tô aqui para isso, se tocar eu atendo", concluiu Jade.



Quem também está a espera da "ligação" é o Arthur Aguiar. Em conversa com Gustavo na área externa da casa nesta madrugada, Arthur cantou a bola e o amigo prometeu ficar "plantado" ao lado do Big Fone.

"Eu quero atender. Acho que imunidade não vai ser porque já tem um imune. Indicar ao Paredão também não vai ser", especulou Gustavo.



O Big Fone está previsto para tocar no sábado (6), durante o programa ao vivo. Quem atender vai ser indicado direto para o Paredão e deverá indicar mais uma pessoa para a berlinda. Se o Líder Pedro Scooby atender ou DG, que está imune, eles terão que indicar alguém e o participante escolhido vai puxar outro colega.

O primeiro Big Fone tocou há duas semanas e quem atendeu foi Brunna Gonçalves, 5ª eliminada do programa. A sister teve que indicar uma pessoa para o Paredão e na ocasião acabou escolhendo Gustavo.

Ao vencer a prova do Líder nesta quinta-feira (3), Pedro Scooby garantiu mais uma semana no programa e também o poder de indicar uma pessoa direto para o Paredão e vetar a participação de alguém na próxima prova pela liderança.



Douglas Silvas também teve um desempenho excelente na dinâmica que consistia em agilidade e sorte, e ao conseguir ser o segundo mais rápido, apenas perdendo para o amigo Scooby, DG se safou do Paredão com a imunidade.



Preocupada com o desempenho do quarto Lollipop, Jade disse que caso ganhe a Prova do Anjo -disputada também no sábado-, ela irá defender o seu grupo. "Vocês estão bem já", compartilhou ela com Scooby, P.A. e DG.



Nesta semana a formação do Paredão vai ser raiz, segundo adiantou o apresentador Tadeu Schmidt. Os brothers vão votar individualmente no confessionário e o mais votado pela casa irá enfrentar a Prova Bate Volta com os indicados do Big Fone.



Nesta sexta (4) os brothers e sisters vão deixar o jogo um pouco de lado na festa que terá shows de Pedro Sampaio e Gloria Groove.