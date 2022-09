MasterChef Profissionais: participantes se dividem em trios na eliminação

Na abertura do segundo episódio do MasterChef Profissionais, que vai ao ar na próxima terça-feira (20), às 22h30, os competidores vão trabalhar com três ingredientes bastante conhecidos - rabanete, jiló e quiabo - mas de uma maneira extremamente desafiadora. Divididos em trios, eles precisam elaborar um menu degustação completo, com entrada, dois pratos principais e uma sobremesa, fazendo com que pelo menos um dos itens brilhe em cada receita.





A missão irá separar os participantes fortes dos fracos e todos são instigados a usar as habilidades e técnicas adquiridas ao longo da profissão para cumprir os processos de forma eficaz. Na hora da divisão dos times, a primeira confusão toma conta da cozinha: Diego e Wilson, que venceram as provas no episódio de estreia, começam a se estranhar e nasce uma grande rixa. Depois de muita correria, os concorrentes entregam um trabalho impecável, deixando Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça surpresos com as ideias exóticas e cheias de sabor. Apesar disso, apenas o melhor trio consegue se salvar.





No desafio derradeiro, os seis cozinheiros que não conseguiram escapar da berlinda terão de preparar um sanduíche com recheio, molho e acompanhamento. Logo de cara, os jurados mostram seis receitas famosas, de diferentes países, para inspirá-los: falafel (Oriente Médio), cemita (México), katsu sando (Japão), francesinha (Portugal), bao (China) e po’boy (Estados Unidos).





Os competidores precisam reproduzir o lanche completo, do início ao fim, começando pelo pão. O excesso de etapas e o medo de deixar a disputa fazem com que todos fiquem desestabilizados. A divisão dos sanduíches fica a cargo do ganhador da prova anterior, que deixa claro suas preferências no jogo. Ao final do cronômetro, os chefs degustam os pratos e decidem quem é o quarto eliminado.