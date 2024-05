MasterChef seleciona os primeiros participantes da 11ª temporada

Os doze primeiros participantes para a 11ª temporada do MasterChef Brasil da Tv Band, foram selecionados na noite desta terça-feira (28) em empates com pratos regionais.





Helena Rizzo disse ter ficado impressionada com o desempenho dos cozinheiros. “Não teve nada que a gente comeu que estivesse ruim. É uma galera que cozinha mesmo, que não está aqui só para aparecer”, afirmou a chef, em entrevista ao Band.com.br.

Henrique Fogaça compartilhou da mesma opinião que a colega e reforçou a importância de trazer comidas tipicamente brasileiras nos confrontos. “Cada região tem uma cultura diferente, um ingrediente diferente, então a gente precisa enaltecer e exaltar a nossa gastronomia cada vez mais”, comentou.





Embora tenha elogiado as apresentações, Erick Jacquin admitiu que, por ele, o tempo de prova poderia ser menor. “Uma hora é muito fácil”.

Os convidados Carlinhos Maia, Jon Vlogs, Tainá Costa, Arthur Paek, Luiza Possi, Edelson Ribeiro (Sobrevivente), Gkay e Leonardo Bagarollo abrilhantaram a estreia ajudando o júri a escolher as melhores receitas.





Na próxima semana, o jogo segue e mais cozinheiros amadores disputam as vagas remanescentes.

Conheça os primeiros selecionados:





Laura, 23 anos

Primeira candidata a conquistar o avental da 11ª temporada, ela preparou a “legítima” moqueca capixaba.

Pâmela, 42 anos, e Roberto, 55 anos

Os paulistas participaram da prova do picadinho com outros dois concorrentes, do Rio de Janeiro, e acabaram vencendo.

Pietro, 27 anos, e Lucas, 29 anos

Os participantes de São Paulo protagonizaram um embate quádruplo que tinha peixe como ingrediente obrigatório.

José Roberto, 46 anos

Ousado, o cozinheiro do Rio Grande do Norte que vive no Maranhão preparou um carpaccio de carne de sol que surpreendeu os jurados.





Alzileide, 40 anos

A manauara encarou o desafio da mandioca e serviu mousseline de aipim e isca de tambaqui.





Andréia, 44 anos

O MasterChef era um sonho antigo de Andréia, que conquistou o avental na prova do pinhão. Natural do Rio Grande do Sul, a gaúcha disse estar “apavorada” e se emocionou bastante com o resultado.





Rafaela, 36 anos, e Vitor, 29 anos

A baiana e o mineiro cozinharam com quiabo no último confronto do primeiro episódio e conseguiram garantir o avental.





Gabriela, 35 anos, e Vinícius, 31 anos

A dupla agradou com as melhores farofas da noite. O paulista fez uma versão vegetariana, enquanto a goiana serviu a receita acompanhada por um angu de milho.





