Orgulho LGBTQIA+: saiba quais eventos acontecem em São Paulo no feriado da parada

O mês do Orgulho LGBTQIA+ é celebrado mundialmente em junho, por causa da revolta de Stonewall, ocorrida no 28º dia do mês, em 1969, em Nova York. Neste ano, porém, as comemorações em São Paulo começam alguns dias mais cedo, no final de maio, aproveitando o feriado de Corpus Christi.



Entre quinta-feira e domingo, a cidade recebe festas, exposições e passeatas para que as pessoas celebrem a diversidade sexual e se divirtam. Veja a seguir os eventos que acontecem na capital paulista de 29 de maio a 2 de junho:

29 de maio



Reabertura do Museu da Diversidade Sexual

Localizado na estação República do metrô, o museu estava fechado havia um ano e meio. Após reformas estruturais, o espaço aumentou de 100 m² para 540 m² e conta com um repertório de mais de cem obras, além das mostras "Pajubá: A Hora e a Vez do Close" e "Artes Discidentes: O Céu que Brilha no Chão".

Onde: Rua do Arouche, 24, Metrô República (Mezanino)

Quando: De terça-feira a sábado, das 10h às 18h (a partir das 13h no dia 29/05)

Valor: Gratuito





Let's Play em Off

A festa fetichista ganhou uma versão "happy hour" na véspera do feriado. Começando às 19h, o evento é aberto a todos que desejam explorar os seus desejos, incluindo heteros, bi/pansexuais, homossexuais, pessoas cis, trans e não binárias, solteiros e casais. A ideia da festa é que as pessoas possam se soltar sem preocupações, portanto os participantes devem deixar seus celulares na chapelaria.

Onde: Spicy Club, Alameda dos Pamaris, 42, Moema

Quando: Das 19h às 06h

Valor: Ingressos a partir de R$ 30 no site do evento

Gambiarra com a Grag Queen

A vencedora do reality Queen of the Universe e apresentadora do Drag Race Brasil fará um show especial na véspera do feriado. Além dela, o evento também recebe os DJs Miro Rizzo, trovão Rocha e Evelyn Cristina.

Onde: Avenida Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

Quando: Início às 22h

Valor: Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla