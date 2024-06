Orgulho LGBTQIAP+: Confira indicações de livros e séries para maratonar

O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+ é celebrado anualmente no dia 28 de junho, representando um marco na história com a luta pela liberdade, direitos, igualdade e respeito. A data é importante para relembrar a luta por trás do movimento e, além disso, reconhecer a importância da diversidade de orientação sexual e de gênero.

Em todos os lugares comemorações estão sendo planejadas, mas, para aqueles que pretendem passar a data em casa, separamos uma lista com indicações de séries e livros com representação LGBTQIAP+ para aproveitar. Confira: Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade



Livros

Vermelho, Branco e Sangue Azul Nesta comédia romântica divertida, podemos acompanhar o romance entre o príncipe da Inglaterra e o filho da presidente dos Estados Unidos. Além disso, podemos ver como os dois navegam o mundo da política enquanto tentam navegar a descoberta da atração entre os dois de maneira divertida e leve. Leia mais: Raquel Taís Araujo aceita convite da Globo e será protagonista do remake da novela 'Vale Tudo' Mais luvas Corinthians encaminha acordo de R$ 1,1 bilhão com Liga Forte União por direitos de TV Novos projetos 'Não posso fingir costume, estou feliz para caramba', diz Eliana sobre chegada à Globo Nova casa Publicidade e público feminino fiel explicam contratação de Eliana pela Globo

O queridinho dos leitores ganhou uma adaptação para os cinemas em 2023, que está disponível no PrimeVídeo. A continuação já foi confirmada pelo diretor do longa. Publicidade

Sinopse: Quando sua mãe foi eleita presidenta dos Estados Unidos, Alex Claremont-Diaz se tornou o novo queridinho da mídia norte-americana. Bonito, carismático e com personalidade forte, Alex tem tudo para seguir os passos de seus pais e conquistar uma carreira na política, como tanto deseja. Mas quando sua família é convidada para o casamento real do príncipe britânico Philip, Alex tem que encarar o seu primeiro desafio diplomático: lidar com Henry, irmão mais novo de Philip, o príncipe mais adorado do mundo, com quem ele é constantemente comparado ― e que ele não suporta. Publicidade

O encontro entre os dois sai pior do que o esperado, e no dia seguinte todos os jornais do mundo estampam fotos de Alex e Henry caídos em cima do bolo real, insinuando uma briga séria entre os dois. Para evitar um desastre diplomático, eles passam um fim de semana fingindo ser melhores amigos e não demora para que essa relação evolua para algo que nenhum dos dois poderia imaginar ― e que não tem nenhuma chance de dar certo. Ou tem?

Os sete maridos de Evelyn Hugo Publicidade Nesta história, acompanhamos o ponto de vista de uma jovem jornalista que deseja ter sucesso na carreira e vê sua vida mudar ao aceitar contar a história de uma famosa atriz de Hollywood, que passou sua vida na frente dos holofotes e possui uma carreira permeada por escândalos. Mas, ao longo da história, o leitor percebe que nem tudo é o que parece ser...

Sem dar spoiler, o nome do livro pode enganar. Publicidade

Sinopse: Lendária estrela de Hollywood, Evelyn Hugo sempre esteve sob os holofotes ― seja estrelando uma produção vencedora do Oscar, protagonizando algum escândalo ou aparecendo com um novo marido… pela sétima vez. Agora, prestes a completar oitenta anos e reclusa em seu apartamento no Upper East Side, a famigerada atriz decide contar a própria história ― ou sua “verdadeira história” ―, mas com uma condição: que Monique Grant, jornalista iniciante e até então desconhecida, seja a entrevistadora. Ao embarcar nessa misteriosa empreitada, a jovem repórter começa a se dar conta de que nada é por acaso ― e que suas trajetórias podem estar profunda e irreversivelmente conectadas. Publicidade



Londrina tem dois entre os melhores cursos de direito do Brasil A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) divulgou recentemente uma lista com os melhores cursos de direito do País.



Aristóteles e Dante descobrem o segredo do universo Nesta obra infantojuvenil, podemos acompanhar a tregetória dos personagens principais, Aristóteles e Dante, enquanto tentam descobrir como amar a si mesmos , os outros e o tipo de pessoa que querem ser. Publicidade

Mesmo sendo opostos, uma amizade entre os dois floresce, e é a partir disso que passamos a ver a descoberta do mundo através dessa conexão.

Sinopse: Dante sabe nadar. Ari não. Dante é articulado e confiante. Ari tem dificuldade com as palavras e duvida de si mesmo. Dante é apaixonado por poesia e arte. Ari se perde em pensamentos sobre seu irmão mais velho, que está na prisão.

Um garoto como Dante, com um jeito tão único de ver o mundo, deveria ser a última pessoa capaz de romper as barreiras que Ari construiu em volta de si. Mas quando os dois se conhecem, logo surge uma forte ligação. Eles compartilham livros, pensamentos, sonhos, risadas - e começam a redefinir seus próprios mundos. Assim, descobrem que o amor e a amizade talvez sejam a chave para desvendar os segredos do Universo.

A canção de Aquiles Neste reconto da história da Guerra de Troia, conhecemos Pátroclo e Aquiles, dois jovens que, pelo acaso (ou destino?) acabam crescendo juntos e, quando atingem a adolescência, passam a ver a amizade passar para algo a mais. O sentimento, entretanto, é interrompido quando o anúncio de que Helena de Esparta foi raptada, forçando os jovens a embarcarem em uma aventura e enfrentar dificuldade por esse amor.

Baseado na Ilíada de Homero, os amantes de história podem aproveitar essa adaptação com uma boa dose de romance épico.

Sinopse: Grécia Antiga, o lar de deuses e reis. Pátroclo, um jovem e tímido príncipe, acaba exilado no reino de Fítia, após um acontecimento trágico. Em seu novo lar, longe de tudo o que conhecia, ele encontra Aquiles – filho do rei e da deusa Tétis. Aquiles é tudo o que Pátroclo não é: extraordinário em todos os sentidos, belo e com um futuro brilhante já delimitado por uma profecia. Mesmo com essas diferenças, eles desenvolvem uma conexão profunda e se tornam inseparáveis. Durante anos, passam a vida assim, lado a lado, crescendo juntos. E, quando se tornam jovens adultos, esse relacionamento muda para algo ainda mais intenso. A vida idílica que levam é interrompida quando surge a notícia de que Helena de Esparta foi raptada e que os homens gregos devem partir imediatamente para Troia a fim de libertá-la. Aquiles vê nessa guerra a oportunidade perfeita para enfim cumprir seu destino heroico e decide deixar para trás a corte e seguir para a batalha. Pátroclo, movido pelo amor que sente por Aquiles, o acompanha. No entanto, mal sabem eles que, além de glória e amor, o destino também tem reservado uma grande dose de sacrifícios. Baseada na Ilíada de Homero, A canção de Aquiles já encantou centenas de milhares de leitores ao redor do mundo. É uma história sobre o poder do amor e a força do destino, mas também das grandes batalhas entre deuses e reis, de paz e glória, de fama eterna e dos segredos do coração humano.





Agenda cultural: passeios, oficinas e debates são destaques em Londrina Um passeio pelos principais pontos históricos e turísticos do centro de Londrina, grande parte deles ligados não apenas aos primórdios da cidade, mas, sobretudo, à economia cafeeira que impulsionou o Município nas décadas de 1940 e 1950.





Séries

Young Royals Nesta série dramática da Netflix, podemos acompanhar a vida do príncipe Wilhelm enquanto ele se tenta se adaptar em sua nova escola. Ao longo do caminho, vemos sua amizade com outro aluno se transformar em algo a mais, e todas as consequências disso. Com três temporadas, a obra sueca já esta finalizada. Aborda tema como ansiedade, homofobia e exposição da sexualidade forçada.

Sinopse: O príncipe Wilhelm está se acostumando à vida no colégio novo, mas seguir o coração é mais difícil do que parece.



Heartstopper

De HQ para série, essa adaptação da Netflix fala sobre o amadurecimento e como a experiência de se entender LGBTQIAP+ pode afetar a adolescência.

A obra segue os jovens Nick e Carlie, mas também foca em seus colegas de classe e em suas experiências. Aborda temas como distúrbio alimentar, homofobia e ansiedade.

Sinopse: Os adolescentes Charlie e Nick descobrem que são mais que apenas amigos e precisam lidar com as dificuldades da vida escolar e amorosa.



A vida sexual das universitárias Nesta série do Max, podemos acompanhar a vida de um grupo de jovens que acabou de chegar na universidade. Além de abordar a sexualidade de maneira ampla e sem restrições, também foca na rotina das meninas enquanto tentam lidar com a pressão da faculdade e da vida adulta.

Com três temporadas, aborda temas como a amizade feminina, descobertas sexuais e romance.

Sinopse: Enquanto se acostumam com a vida de faculdade, as novas colegas de quarto Kimberly, Bela, Leighton e Whitney exploram relacionamentos.



*Sob supervisão de Fernanda Circhia