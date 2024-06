Londrina tem dois entre os melhores cursos de direito do Brasil

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) divulgou recentemente uma lista com os melhores cursos de direito do País.





Ao todo, são 1.900 cursos, sendo que apenas 198 doram classificados com nível de "excelência" por registrar os melhores índices no Exame da Ordem nos últimos três anos, avaliação necessária para o exercício da profissão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em Londrina, apenas os cursos da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e da PUC (Pontifícia Universidade Católica) figuram na seleção.





Desde 1998, o Selo de Qualidade OAB é realizado a cada três anos como forma de reconhecer as melhores instituições de ensino do país. Dentre os 1.900 cursos, apenas 10% integram a lista dos que obtiveram resultado positivo e satisfatório na Prova da OAB.

Publicidade





Dentre eles, 17 são do Paraná e ficam nas cidades de Curitiba, Palmas, Toledo, União da Vitória, Maringá, Ponta Grossa, Jacarezinho, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão e Londrina.





Diretor do Cesa (Centro de Estudos Sociais Aplicados) e professor do Departamento de Direito da UEL, Miguel Belinati Piccirillo explica que o projeto pedagógico do curso foi revisto em 2017 e em 2021, mesclando as bases de um curso tradicional, mas que vem sendo atualizado constantemente.

Publicidade





Completando 66 anos neste ano, forma 240 profissionais do direito para o mercado todos os anos. Os estudantes passam por projetos de ensino, pesquisa e extensão durante a vida acadêmica. “Esses projetos são muito importantes para a formação deles”, aponta.







Para ele, ter uma graduação em um curso como o de direito da UEL faz a diferença no currículo, já que a vida acadêmica é intensa, somando projetos e competições, além do conteúdo teórico.





“O estudante tem contato com vários ramos do conhecimento. Nós debatemos assuntos importantes para a sociedade. Essa vivência na UEL é muito significativa para a formação profissional. É um espaço plural e de muito debate”, aponta.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: