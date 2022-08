Participantes do MasterChef terão de harmonizar prato com café nesta terça

Os cinco melhores cozinheiros da nona edição do MasterChef Brasil dão início a uma nova – e decisiva – fase da competição. Na próxima terça-feira (16), Fernanda, Lays, Melina, Rafael e Renato serão desafiados a fazer um prato a partir de uma xícara de café. Cada um vai receber um tipo diferente da bebida e deverá criar uma receita que harmonize perfeitamente com ela de forma original e criativa. A prova vai além dos limites, já que se trata de um sabor potente e repleto de aroma.

Continua depois da publicidade





A primeira dificuldade começa em saber identificar todas as características do seu café, algo que será imprescindível para preparar uma boa combinação com a comida. Somente o melhor estará livre da eliminação.





Na prova derradeira, a criatividade e ousadia serão fundamentais. Dessa vez, os concorrentes terão de elaborar um prato que faça a fusão das gastronomias do Brasil e do México. Para inspirá-los, os convidados Luana Sabino e Eduardo Nava Ortiz apresentam algumas iguarias criadas por eles. O casal, formado por uma chef brasileira e um chef mexicano, traz em sua gastronomia o melhor dos dois países.

Continua depois da publicidade





Os participantes receberão de presente um mole, molho tradicional da cultura mexicana que foi preparado durante dias e que acaba virando item obrigatório para os competidores usarem em suas criações. Quem tiver o pior desempenho está fora da disputa.