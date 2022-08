Rollmops, conserva de sardinhas com azeitonas recheadas

1 - Disponha as sardinhas em uma travessa de vidro rasa e tempere com o sal e o vinagre (guarde três colheres do vinagre para o tempero).

2 - Deixe descansar por no máximo três minutos – mais do que isso, o peixe pode se desmanchar.

3 - Escorra e jogue fora o tempero.

4 - Divida os filés em duas metades, no sentido longitudinal, descartando as espinhas.

5 - Enrole-os peixes, um a um, em volta das azeitonas.

6 - Feche com um palito para segurar o recheio e coloque-os em uma vasilha de vidro rasa.

7 - Misture as três colheres (sopa) de vinagre reservadas, o óleo ou azeite, a cebola em rodelas e as folhas de louro e despeje nos rollmops.

8 - Salpique um pouco de orégano e as pimentas-malagueta.

9 - Se não for servir imediatamente, mantenha-os na geladeira.

10 - Antes de servir, escorra o azeite.

Dica

Se desejar, coloque a sardinha escorrida em uma vasilha de vidro, despeje uma mistura feita com 1/4 de litro de vinagre e 3/4 de litro de óleo e cubra com uma cebola fatiada. Tampe bem e conserve por até uma semana na geladeira.

