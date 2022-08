Próximo episódio de MasterChef define Top 5 da temporada

O 13º episódio do MasterChef Brasil, que vai ao ar na próxima terça-feira (9), às 22h30, definirá os primeiros nomes que estarão no Top 5 da nona temporada. Logo no início do programa, os participantes são surpreendidos pela informação de que não poderão escolher com o que irão cozinhar nem terão um prato que os guiem.

Continua depois da publicidade





Pela primeira vez, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça farão o mercado para os competidores. Em uma experiência inédita para os chefs, eles sentem na pele a pressão de ter de selecionar, em apenas três minutos, tudo o que precisam para elaborar um prato MasterChef.





Para tornar a disputa ainda mais acirrada, os cozinheiros se enfrentarão em duelos: cada dupla vai cozinhar com os ingredientes escolhidos por um dos chefs. O melhor de cada batalha garante uma vaga entre os cinco semifinalistas, enquanto o pior segue direto para a prova de eliminação.





Continua depois da publicidade

No desafio final, quem estiver na berlinda terá de fazer um bolo Charlotte, conhecido por ser cheio de processos e exigir muita organização, conhecimento e criatividade. Composto por camadas de massa e recheio, e montado com vários biscoitos champanhe em volta, o doce pode ser feito com sabores diferentes.





No entanto, a estrutura básica precisa ser respeitada. Uma verdadeira luta contra o tempo se instaura na cozinha e qualquer deslize pode ser fatal. O autor da pior sobremesa dá adeus ao sonho de levar o troféu para casa.