Vocalista do Raça Negra chora ao cantar com Neguinho da Beija-Flor em especial na Globo

Vocalista do Raça Negra, um dos principais grupos de pagode dos anos 1990, Luiz Carlos se emocionou ao cantar uma canção juntamente com o sambista Neguinho da Beija-Flor.



A cena será mostrada no Som Brasil - Raça Negra, programa musical apresentado por Pedro Bial na próxima quarta-feira (5), logo após a novela "Renascer", na Globo. Luiz explicou o motivo do tamanho da sua emoção.

"Neguinho é um ídolo meu. Eu nunca tentei cantar em escola de samba, também nunca pedi. Mas sempre fui Mangueirense. Fiquei sete anos na Mangueira, e quando vejo ele na Beija-Flor cantando samba enredo, nossa! Cantar por si só já é difícil, imagina cantar de pé na Sapucaí e andar lá... É impressionante", afirmou em aspa exclusiva à reportagem.



Além da conversa entre os dois, Neguinho vai cantar um dos grandes sucessos do grupo com Luiz Carlos, a música "Talismã".



O programa celebra a notável trajetória de 40 anos do grupo, marcada por histórias que traduzem seu sucesso, como um show em São Paulo, em 1995, no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo que reuniu cerca de um milhão e meio de pessoas.



Outro fato importante foi a entrada da música "Tarde Demais" no Guinness Book daquele mesmo ano por ter tocado, num único dia, seiscentas vezes nas rádios. O Raça Negra inspirou gerações seguintes de músicos e grupos do mesmo estilo, transformando a cena.