Terceiro Encontro de Bateristas em Londrina acontece neste domingo

Neste próximo domingo (7) aconetce o 3º Rock Drums, a partir das 17h no estacionamento descoberto do Boulevard Shopping Londrina. A expectativa é de que o encontro tenha a participação de mais de 150 músicos entre profissionais, amadores e entusiastas do instrumento.





As inscrição para o evento é gratuita e está abertas até sábado (6) pelo site do Boulevard Shopping. Todos os participantes inscritos recebem uma camiseta personalizada do Rock Drums e um par de baquetas exclusivo para serem retiradas no evento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





EVENTO





Rock Drums

Publicidade

Dia 7 de julho, 17 horas

Estacionamento descoberto do Boulevard Shopping

Inscrições gratuitas online até 6 de julho