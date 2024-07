Cineclube Alma abre ciclo de filmes indianos com “Mãe Índia” nesta quinta-feira em Londrina

Nesta quinta-feira (2) o Cineclube Alma abre o ciclo sobre Cinema Indiano com um dos maiores clássicos da década de 1950, o filme “Mãe Índia” (1957), dirigido por Mehboob Khan. A sessão gratuita será exibida na Vila Cultural Alma Londrina (rua Argentina, 693, Vila Brasil), a partir das 19h30.





A película narra a luta incansável de Radha para sustentar sua família e honrar suas tradições, mesmo enfrentando adversidades. Com grandiosas cenas musicais e vastos cenários, “Mãe Índia” destaca a resiliência e a força feminina, entrelaçando desafios pessoais com as transformações sociais e tecnológicas da Índia.





Esse é o quarto ciclo temático do Cineclube Alma, que anteriormente exibiu filmes do Cinema Novo, Cinema de Vanguarda e Cinema Marginal. Após a exibição da sessão, haverá um debate mediado pelo coordenador-geral do Cineclube Alma, Yan Maran, e pelo produtor-executivo do projeto, Abílio Perez.

Dirigido por Mehboob Khan, Perez explica que o filme é um verdadeiro marco na história de Bollywood, a indústria cinematográfica indiana que compõe filmes produzidos na cidade de Mumbai e filmados na língua hindi-urdu.





“Essa obra de Mehboob Khan tem traços típicos da Bollywood da década de 1950. São filmes de grande bilheteria, de grandes produções, porém com uma temática social acentuada. Foi um momento em que a indústria de entretenimento fez uma espécie de autocrítica e buscou produzir filmes que, além do entretenimento, também apresentassem um maior valor artístico”, destaca.

Segundo o produtor, “Mãe Índia” foi escolhido porque é um dos maiores clássicos da década de 1950, uma época que muitos consideram a ‘Era de Ouro de Bollywood’. O cinema indiano, com sua vasta gama de estilos e características, ultrapassa em volume de produções realizadas anualmente pela Europa e Estados Unidos.





Além do cinema comercial, a Índia também possui uma rica vertente de cinema de arte, que supera a quantidade de filmes produzidos no Brasil, refletindo diversas variações regionais e linguísticas.





A escolha de abordar o cinema indiano no quarto ciclo do projeto vem da época em que Perez estava na busca de um tema para sua pesquisa de doutorado, enquanto atuava como professor temporário de jornalismo, na UEL (Universidade Estadual de Londrina). Tendo realizado parte de seus estudos na Índia, pesquisou sobre a arte cinematográfica do país em confluência com outros tópicos.

O produtor executivo ainda explica que selecionar o cinema indiano como parte dos ciclos decorre de um desconhecimento acerca da produção indiana no Brasil.





“Fruto de uma herança colonialista que nos mantém na órbita da cultura produzida nas metrópoles coloniais e neocoloniais, ou seja, na Europa e nos Estados Unidos. Trata-se de uma estética complexa e diferente do que estamos acostumados, mas muito rica e cheia de nuances”, pontuou





O Cineclube Alma ocorre semanalmente, às quintas-feiras. “Mãe Índia” íntegra o último ciclo, sobre Cinema Indiano, de um total de quatro realizados pela Vila Cultural Alma Brasil desde abril.