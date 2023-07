Mulher trans é eleita rainha do rodeio de cidade no interior de São Paulo

A cidade de Boa Esperança do Sul, no interior de São Paulo, elegeu uma mulher trans como rainha do rodeio do município. Alessandra Joia, 20, venceu outras 17 concorrentes e conquistou o título na cidade onde foi criada.



"No geral foi tranquilo. Foi gratificante ver que estamos rompendo um pouco esse preconceito", contou ela à EPTV. "Meus amigos de trabalho me encorajaram. Falaram que eu tinha altura, beleza para poder participar, acabei me inscrevendo", explicou.





Publicidade