Virginia Fonseca revela sexo de seu segundo filho

Na última segunda-feira (30) a influencer Virginia Fonseca realizou uma festa de comemoração para o um ano de sua filha Maria Alice. O que ninguém esperava, é que durante a festa houve um chá revelação surpresa em que Virginia e seu marido Zé Felipe decobriram que sua segunda filha será uma menininha também.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





A influencer então veio ao seus storys contar para todos que estava esperando mais uma menina: a Maria Flor. No entanto, muitos internautas estavam achando que era uma brincadeira do casal, afinal não teve nenhuma publicação oficial no feed do Instagram, apenas nos storys e também eles já tinham comentado que queriam descobrir o sexo apenas no dia do nascimento.

Continua depois da publicidade





Mas, nesta quarta-feira (01) toda essa teoria foi descartada, já que a própria Virginia resolveu oficializar a notícia por meio de diversas fotos do momento da revelação. Agora sabemos que era tudo verdade e temos mais uma tuti fruti vindo por aí, a expectativa é grande para conhecer esse novo baby, vem Maria Flor!