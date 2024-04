Saiba quem são os 100 participantes do reality A Grande Conquista 2

Operação em Londrina e região visa grupo que lavava dinheiro de tráfico de drogas em postos de combustíveis Uma organização criminosa de Londrina e região ligada a lavagem de dinheiro proveniente de tráfico de drogas é o alvo da PCPR (Polícia Civil do Paraná) em operação que ocorre na manhã desta terça-feira (23).





Participantes de A Grande Conquista 2

ALINE BINA

Publicidade Irmã de César Black e enfermeira. 39 anos, natural de salvador. Casada e mãe e um filho. Descreve-se como alegre, extrovertida, comunicativa, determinada, bastante proativa, dedicada, teimosa e bastante ansiosa, porém consegue controlar bem. Se diz líder nata. Apegada à família.

AMANDA MARTINS

Mãe de Lary Bottino e empresária. Mãe aos 15 anos. Empresária no ramo do turismo. Geminiana raiz, autêntica e verdadeira. Adora uma resenha, praia, filmes, séries e viagens. Publicidade

ANA K

Técnica em enfermagem. 22 anos, natural de São Paulo. Traz uma história de luta, resiliência e

determinação. O pai teve um AVC quando ela tinha 17 anos. Essa experiência moldou sua força interior e a inspirou a buscar sempre o melhor em todas as situações. Ana Karolina é descrita pelos amigos como uma leoa em sua determinação, uma fonte inesgotável de alegria, e uma amiga leal e sincera.

ANA PAULA OLIVEIRA

Empresária e modelo. 50 anos, natural de Santo Antônio da Patrulha (RS). Pós-graduada em direito de família, já participou de alguns concursos e foi musa. Hoje é empreendedora, modelo e participará do reality Miss Vintage, que será gravado na metade desse ano. Publicidade

ANAHÍ RODRIGHERO

Empresária. 30 anos, natural de Brasiléia (AC). Nascida no interior do Acre é uma das milhares de pessoas que saiu de sua terra natal em busca de realizar sonhos em São Paulo, onde reside desde os 18 anos. Já participou do "Pânico na Band", "Domingo Legal" e "Faustão na Band". Empresária da moda e soma mais de 200 mil seguidores, compartilhando sua vida saudável com dicas de moda e mundo fitness.

ANDREIA DE ANDRADE

Ex-Nahim e empresári. Ex-Nahim e empresária. Entrou para o mundo artístico aos 12 anos quando foi chamada por uma agência de manequins para fazer desfiles. Trabalhou com Marcelo Beauty, Ney Galvão e Clodovil. Aos 21 anos desistiu da carreira para casar. Após o fim do primeiro casamento, em 2018, casou com o cantor Nahim. Participou do "Power Couple", em 2022. Publicidade

BIEL AZEVEDO

Ator em "Reis". 35 anos, natural do Rio de Janeiro (RJ). Iniciou sua carreira com trabalhos de publicidade. Atuou na Globo em "Bambuluá" e nas novelas "Chocolate com Pimenta" e "Começar de Novo". Em 2009, esteve no filme "Nosso Lar". No teatro, atuou em várias peças. Em 2020, esteve no elenco da novela "Gênesis" e em 2022, na série "Reis", na Record.

BIFÃO

Ex-A Fazenda 11 e Ex-De Férias com o Ex. 34 anos, natural do Rio de Janeiro (RJ). É ex-atleta de handebol. Fez curso de nutrição, incompleto. Também é chefe de cozinha.

BILLY SANTANA

Estudante e auxiliar administrativo. 23 anos, natural de Santos (SP). Tem uma banda profissional e faz parte do Coral Municipal de Santos. Está na faculdade de gestão de empresas, pessoas e negócios. Teve um filho aos 19 anos e atualmente luta para ter contato com ele. Muito ligado em musculação e nutrição. Apaixonado por jogos, filmes e séries.

BRENNO PAVARINI

Ator e personal trainer. 30 anos, natural de Birigui (SP). Vindo de uma infância bastante complicada, começou a trabalhar aos 14 anos em uma rádio como sonoplasta. Por conta da altura, iniciou a carreira de modelo aos 16 anos e tentava conciliar com o futebol. Foi vencedor do Mister Brasil Beauty World Wide 21 e Mister Universo Perfect Body 2022. Participou da série "Reis", na Record.

BRUNINHO MANO

Humorista e empresário. 33 anos, natural de São Roque (SP). Começou sua carreira artística aos 8 anos em um grupo de pagode. Aos 18, fez seu primeiro show de comédia stand up. Participou dos programas: "Eliana", "Tudo É Possível", "Programa Raul Gil", "The Noite", "Programa do Ratinho" e "Programa Silvio Santos". Hoje seus vídeos somam mais de 200 milhões de visualizações em suas redes sociais.

BRUNNA BERNARDY

Ex-do Deyverson (Palmeiras), cantora e empresária. 37 anos, natural de São Paulo (SP). Influenciada por seus pais, que eram músicos e duelavam na varanda de casa. Seu pai no violão e sua mãe, no vocal. Completou recentemente 18 anos de carreira e atualmente segue solo no sertanejo. Sua música de sucesso é "Pode Ir''.

BRUNNO DANESE

Filho do Regis Danese e produtor de eventos. 25 anos, natural de Uberlândia (MG). Conhecido em Uberlândia por Danese, por conta das festas que organiza com até 8 mil pessoas. Já foi jogador de futebol profissional, mas desistiu há 3 anos quando não estava sendo rentável. Nasceu em um berço de ouro, porém já panfletou na rua e trabalhou como bichinho em festa infantil. Foi motorista de aplicativo.

BRUNO CANAAN Modelo e ator. 41 anos, natural de Betim (MG). Formado em educação física, iniciou como modelo profissional em 2001, aos 18 anos. Ficou conhecido em 2006, após vencer o reality show "Jogo da Sedução", na Band. Foi capa da G Magazine por três vezes, além de revistas e catálogos de grifes nacionais e internacionais. Em suas redes sociais influencia homens a cuidar da saúde, estética facial, corporal e tendências de moda. Ganhou diversos títulos de concursos de beleza.

BRUNO CARDOSO

Palhaço e apresentado. 31 anos, natural de São Caetano do Sul (SP). Formado em TV, Teatro e Cinema. Morou até os 30 anos em São Mateus, vem de uma família muito simples e precisou ser sempre muito esforçado. Há 13 anos trabalha como palhaço realizando festas e apresentações em circos, teatros e programas de TV. Em 2018, criou seu próprio personagem, o Palhaço Sorriso. Visita lar de idosos e escolas. Há 1 ano e meio é apresentador de um programa diário na Rede Mais Família. Além disso, é cantor e realiza algumas apresentações especificas em datas comemorativas em um restaurante.





CACAU LUZ

Engenheira de produção Engenheira de produção. 30 anos, natural de Pouso Alegre (MG). Mãe de um filho. Dança ballet desde criança e ama cantar. Começou nas redes sociais durante a pandemia e hoje tem mais de 6 milhões de seguidores, contando histórias de seus fã.

CAROLINA ROLAND

Gestora de clube de assinatura de bolsas de luxo. 29 anos, natural de Limeira (SP). Em 2019 veio para São Paulo sem a menor ideia do que faria. Conseguiu trabalhar em shopping como vendedora e chegou a uma agência de marketing de influência. Trabalha com marcas e pessoas que sempre admirou.

CÁTIA PAGANOTE

Ex-paquita. 48 anos, natural do Rio de Janeiro (RJ). Aos 3 anos, em Brasília, começou sua carreira de modelo e manequim. Aos 10 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, depois de testes tornou-se a Paquita Miúxa. No Instagram tem 269 mil seguidores. Em 2018, foi expulsa da "A Fazenda 10". Em 2023, participou do "Troca de Esposas". Hoje apresenta a o programa "Amigos Pets", na TV Vitória (ES).

CEL

Influenciador digital Influenciador digital. 28 anos, natural do Japão. Veio para o Brasil aos 7 anos. Começou a trabalhar aos 12 anos vendendo salgados e doces nas ruas. Foi chapeiro de lanche, trabalhou em papelaria, na roça, garçom, instrutor de academia e professor de tênis de mesa. Atualmente, cria videos com as doutrinas de meishu dama. Tem mais de 450 mil seguidores no Instagram e mais de 1 milhão no TikTok.

CHARLES DAVES

46 anos, natural do Rio de Janeiro (RJ). Foi o Dr. Madeira do "Sítio do Pica Pau Amarelo", na Globo (2004 e 2005). Como humorista criou a Creidi, uma empregada doméstica, que ficou no ar de 2008 a 2010 no "A Praça é Nossa" e na "Escolinha do Ratinho". Foi apresentador e repórter na Band Rio, Rede TV! ES, Climatempo e RTN. Seu último personagem em novela foi em "Babilônia", na Globo. Aos 11 anos, Xuxa disse a ele que seria ator e apresentador.

CIBELLE MESTRE

Gerente comercial Gerente comercial. 51 anos, natural de Birigui (SP). Mãe aos 18 anos, hoje é avó. Mora sozinha e trabalha com tecnologia. Diz que não tem paciência para gente sonsa, folgada e mentirosa. Ao mesmo tempo é engraçada, cativante, autêntica e controversa. Mudou para capital paulista disposta a fazer de tudo pra mudar de vida.

CLAUDIA BARONESA

Mãe do MC Gui e empresária. 50 anos, natural de São Paulo. Ex-Paiol, na "A Fazenda 14". Ex-"Power Couple", em 2022. É mãe de outros dois filhos: Gustavo, que faleceu aos 17 anos, em 2014, e Stefani, de 30 anos. Está casada há 28 anos com Rogério. São empresários de uma produtora, uma casa noturna, uma clínica de estética e uma barbearia.

CLAUDIA CARMO

Jornalista e relações públicas. 49 anos, natural de São Paulo (SP). Trabalha desde os 14 anos priorizando os estudos e a independência financeira para realizar seus sonhos. Com 30 anos de experiência, Claudia é conhecida por sua trajetória na comunicação. Atuou na assessoria de imprensa do SBT e foi produtora na Record.

CLEVINHO SANTAN

Cantor. 31 anos, natural de Arauá (SE). Foi casado com cantora Paulinha Abelha, líder da banda Calcinha Preta, falecida em fevereiro de 2022. Começou a carreira artística como dançarino em várias bandas do Sergipe. Como cantor emplacou o hit "Barriguinha Saradinha", no ritmo piseiro. Acumula mais de 1,4 milhões de seguidores no Instagram. Mora em Aracaju.

DANI BAVOSO

Atriz e ex-repórter do R7 Atriz e ex-repórter do R7 45 anos, natural de Belo Horizonte (MG). Formada em 2005 pelo Teatro Escola Célia Helena. Na televisão, participou de diversas publicidades e em novelas como "A Favorita" (Globo) e "Jesus" (Record). Durante oito anos, trabalhou como apresentadora dos conteúdos digitais do R7.com e também como locutora.

DANILO GARCIA

Empresário, estudante de medicina e personal trainer. 38 anos, natural de Araraquara (SP). Ex-jogador da categoria de base do Ferroviária. Formado em Educação Física, pós-graduado em educação especial com formação em coach. Está no quarto ano de medicina. Já trabalhou com calçados, venda de sorvete no carrinho, animador de festa infantil, professor de futebol, personal trainer e modelo. É o proprietário da maior academia de treinamento personalizado da baixada santista.

DI SILVA

Chef de cozinha. 37 anos, natural do Salvador (BA). Chef baiano que desembarcou em São Paulo trazendo a gastronomia de Salvador, conquistando seu espaço na capital paulista.

DONA GENI

Mãe da Jaqueline Grohalski . 48 anos, natural de Capitão Leônidas Marques (PR). Aos 11 anos, saiu do Paraná para Rondônia. Trabalhou como vendedora de roupas e teve restaurante. Tem dois filhos: Fernando e Jaqueline. Tem uma neta. Atualmente está solteira. Perdeu a mãe durante a pandemia. Ama cozinhar e tem TOC por limpeza.

EDLAINE BARBOZA

Modelo. 29 anos, natural do Rio de Janeiro (RJ). Abandonada pela mãe assim que nasceu. O pai não tinha condições de criá-la e a deixou em um colégio interno, onde ficou toda a infância. Aos 18 anos, conheceu uma irmã pelo Facebook. Começou a comentar realities na internet em 2020, durante a pandemia. Passou a ser conhecida como a "Patroa da Live". No ano passado, comprou a cadela que viralizou na internet, chamada Jade Mini Pinscher.

FÁBIO GONTIJO

Ex-Jenny Miranda e dermatologista. 39 anos, natural de Divinópolis (MG). Apresentou a série "A Melhor Versão", na Band, sobre dermatologia e procedimentos estéticos. Em 2023, venceu com sua ex-esposa, Jenny Miranda, o reality "Casais em Apuros", na Record. É formado em Medicina pela UFMG, especialista em dermatologia pelo Hospital Albert Einstein e fellow na University of Southern, Califórnia. Possui outras quatro pós-graduações na área médica e de business. Tem uma clínica na Oscar Freire, em São Paulo, e em Belo Horizonte.



FABRÍCIO ALMEIDA

Ator. 28 anos, natural de Campo Mourão (PR). Influenciador há 6 anos. Estudante de teatro e cinema. Atuou na série "As Five" (Globoplay) e em comerciais de TV. Participou dos clipes da Jojo Todynho, Naiara Azevedo e Projota. É embaixador de uma marca de chocolates.

FELLIPE VILLAS

Policial Militar. 36 anos, natural de Belo Horizonte (MG). PM no Espírito Santo, solteiro, tem um filho de 4 anos. Atualmente mora em Vila Velha e tem a pretensão de levar sua mãe, que ainda mora em Belo Horizonte, e seu filho, que mora em Montanha, uma cidade do interior do Espírito Santo, para morar com ele. Antes da polícia, trabalhou como marceneiro e já tocou e cantou em bares quando adolescente. Serviu o Exército e desde os 18 anos mora sozinho.

FERNANDO SAMPAIO

Ator. Iniciou a carreira aos 12 anos no teatro. Já fez mais de 10 peças. Na TV, fez campanhas publicitárias e atuou na Record em: "Cidadão Brasileiro", "Os Dez Mandamentos", "José do Egito", "Pecado Mortal", "O Rico e Lázaro", "Plano Alto", "Milagres de Jesus" e "Jezabel". No SBT, esteve em "Amigas e Rivais". Participou da novela "Segundo Sol" (Globo). No cinema estará nos filmes "Vendaval" e "Lucas Netto e os Dinos".

FLAVINHA CHEIROS

Apresentadora e cantora. 45 anos, natural de São Paulo (SP). Iniciou a carreira em 2007 no "Programa Raul Gil" como cantora infantil e logo foi convidada para ser a apresentadora no canal do Youtube "A Turma do Vovô Raul".

FRAN SABINO

Bartender e inspetora. 33 anos, natural de Patos (PB). Teve uma infância muito difícil com pai alcoólatra, que sumia por meses. Enquanto isso, ela saia de porta em porta para pedir comida. Chegou a morar na rua num barraco de madeira. Mudou para São Paulo na adolescência. Tem dois filhos. Sofreu agressão física do primeiro marido. Há quatro anos não vê a mãe.

GABRIELA ROSSI

Ex-De Férias com o Ex Celebs. 29 anos, natural de Porto Velho (RO). Representou o estado de Rondônia no Miss Brasil 2015. Em 2018, trabalhou como repórter na TV Allamanda (SBT). Em 2023, participou do "De Férias com o Ex Brasil Celebs" e foi a última ex a sair do mar.

GABY FONTENELLE

Bailarina e educadora física. 37 anos, natural de São Paulo (SP). Foi bailarina no "O Melhor do Brasil" (Record) e fez a personagem Gaby Potência no quadro "Esposa de Aluguel". Capa da Playboy, em 2014. Bailarina do "Cabaré", com Leonardo e Eduardo Costa. Uma vez por ano desfila em Portugal. Faz merchandising no programa "Eliana" (SBT). Foi Garota Band Folia, em 2011, e Garota Fitness São Paulo. Graduada em Educação Física e pós-graduada em Pilates. Atualmente está no segundo ano de jornalismo.

GRACI ZERMIANI

Jogadora de golfe, apresentadora e nutricionista. 42 anos, natural de Ibirama (SC). Foi vendedora. Depois dos 30 anos, descobriu o golfe e se destacou no esporte no ramo de negócios e divulgação. Participou dos torneios do "Bem Amigos", em Orlando. Hoje faz um programa sobre golfe na internet e participa de grandes eventos pelo mundo.

GUIPA

Radialista e ex da Thaísa Daher. 36 anos, natural de São Paulo (SP). Foi assessor de imprensa, repórter esportivo, comentarista esportivo, apresentador em programas de variedades/entretenimento. Recentemente, estava na rádio Mix à frente do programa "Mixtudonamix". Nas redes sociais, tem 270 mil seguidores.

GUSTAVO MUSTAFE

Influencer no Mercado Financeiro e Bancário. 30 anos, natural de Mococa (SP). Atualmente se divide entre Ribeirão Preto e São Paulo. Solteiro e formado em administração de empresas. Vem de família simples e humilde, criado pela avó materna. Sua mãe engravidou aos 15 anos. Conheceu seu pai aos 10 anos e, aos 13, foi morar e trabalhar com ele em Mococa, onde ajudava na loja de carros. Com 18 anos tornou-se o gerente mais jovem de um grande banco. Atualmente, em outro banco, trabalha na estruturação e crescimento de médias e grandes empresas.

HADAD

Ex-Power Couple Brasil e empresário. 30 anos, natural de Guarapari (ES). Ficou conhecido quando participou, por duas vezes, do "De Férias com o Ex" (MTV Brasil). Em 2022, participou também do "Power Couple Brasil" (Record) com a sua esposa Luana Andrade, que faleceu em 2023, por complicações durante uma cirurgia plástica.

HANNY BONI

Cantora e influenciadora. 31 anos, natural de São Paulo (SP). Começou na moda aos 16 anos e morou em diversos países. É cantora desde a infância. Lançou sua primeira música em 2019. Há cinco anos, destaca a importância da autoestima para as mulheres com conteúdos sobre beleza, moda e música nas redes sociais.

HEITOR XIMENIS

Influenciador digital. 25 anos, natural de Porto de Moz (PA). Já trabalhou em casa de família em troca de moradia e estudo. Foi vendedor de lojas de roupas. Sempre quis ter visibilidade na internet para crescer financeiramente, ajudar a família e fortalecer seu projeto social, o "Fábrica de Sorriso", de sua cidade natal. Se descreve jogador que não baixa a cabeça para ninguém e determinado.

HIDEO

Cantor, professor de japonês e advogado. 36 anos, natural de Ponta Porã (MS). Com 16 anos, pela primeira vez participou de um concurso de karaokê. Desde então, participou de concursos pelo Brasil, conseguindo ficar entre os 10 melhores do país, em 2009. Aos 18 anos, recebeu o convite para iniciar como cantor sertanejo. Deseja conseguir levar através de sua voz amor e felicidade. Atua como advogado na área cível e é professor de língua japonesa.

INGRID CARAVELLAS

Ex-jogadora de vôlei e corretora de imóveis nos EUA. 54 anos, natural do Rio de Janeiro (RJ). Campeã mundial de vôlei em Seul, em 1987. Bacharel em Direito. Foi produtora rural, empresária no setor imobiliário e de moda. Há 11 anos, mudou-se com sua família para os Estados Unidos. Em 2016, abriu dois restaurantes, que fecharam na pandemia. Atualmente é corretora de imóveis na Flórida, EUA. É mãe de três filhos.



IZUMED

Músico e engenheiro de áudio. 34 anos, natural de Contagem (MG). Seu primeiro contato com a música foi aos 7 anos, quando ganhou da sua mãe uma fita K7 dos Mamonas Assassinas. Além disso, teve influência do rock e do funk Geração 2000. Em 2017, emplacou o hit "Famoso", que foi gravado por artistas do funk. Hoje tem 15 mixtape nas plataformas digitais.

JALINE ARAÚJO

Recepcionista e cabelereira. 22 anos, natural de Cachoeiras de Macacu (RJ). Desde criança tem o apelido de Barbie Negra. Sempre gostou de cabelo liso e essa é a sua marca. O pai foi pedreiro e a mãe, professora. Sempre foi chamada de modelo da família. Em 2023, seu pai faleceu por complicações de um câncer e ela adoeceu emocionalmente. Hoje, trabalha na Defesa Civil da cidade como recepcionista. Sonha ser conhecida no Brasil. Repete sempre a frase: "Não gostou? Reclama com Deus!".

JÉSSICA MARISOL

Ex-De Férias com o Ex e enfermeira. 34 anos, natural de Santos Dumont (MG). Formada em Enfermagem pela Universidade Federal de Juiz de Fora e apaixonada por urgência e emergência. Em 2020, participou da sexta temporada do "De Férias com o Ex Brasil". Desde então trabalha como digital influencer. É perfeccionista e sem paciência na convivência. Tem personalidade forte. Não leva desaforo pra casa. Tem pavor de bagunça e não suporta que mexam nas suas coisas sem autorização.

JEY JEY

Cantora (MC) e garçonete Cantora (MC) e garçonete. 26 anos, natural de Belo Horizonte (MG). Desde criança tem o sonho de ser MC. Cresceu ouvindo Racionais com seu pai. Foi morar em São Paulo para ter mais oportunidades na música. Participou de campeonatos de canto da Love Funk. Sobrevive com os freelances que faz como garçonete e caixa. Sempre que pode visita Belo Horizonte para recarregar as energias.

JO WERNER

Estudante de medicina e Youtuber. 26 anos, mora em Ciudad Del Este, Paraguai. Nasceu em Não-Me-Toque, no norte do Rio Grande do Sul. Hoje estuda medicina no Paraguai. Em 2019, gravou uma minissérie na Argentina onde despertou a vontade de ser famoso. De personalidade forte, odeia vitimismo e receber ordens.

JOÃO PINTO

Veterinário. 23 anos, natural de Bragança Paulista (SP). Morou em sítio durante toda a vida e devido ao contato com os animais e a natureza, escolheu ser veterinário. Na pandemia investiu nas redes sociais compartilhando seu dia a dia sossegado e simples na fazenda. Gosta de conversar e é de fácil amizade.

JONAS BENTO

Cantor e compositor. 37 anos, natural de São Paulo (SP). Foi integrante do grupo de rap Haikaiss, que tem 300 milhões de visualizações nas plataformas digitais. Atualmente está em carreira solo. Seu tio é o cantor Claudio Bento, do Originais do Samba. Toca violino, violão e contrabaixo. Fez faculdade de música e teologia. Começou a cantar profissionalmente aos 17 anos, em uma banda gospel, e viajou o Brasil por quatro anos com o grupo. Trabalhou como backing vocal e contrabaixista em diversas bandas.

JORDANA GUIMARÃES

Ex-Se Sobreviver, Case Ex-Se Sobreviver, Case. 41 anos, natural de Belo Horizonte (MG). Desde criança sonhava estar na TV. Começou a atuar nas pegadinhas do João Kléber em 2016 e fez participações no "Superpop" (RedeTV!). Esteve no reality "Se Sobreviver, Case 3" (Multishow). Estaria na estreia do "A Grande Conquista", mas sua mãe foi diagnosticada com câncer. Para acompanhar o tratamento, recusou o convite. Sua mãe está curada.

KADU RODRIGUES

Assessor da Deolane Bezerra. 35 anos, natural de Guarulhos (SP). Empresário no segmento de eventos e estética. Conhecido no meio artístico por cuidar da carreira de personalidades polêmicas da mídia, como: Deolane Bezerra, MC Mirella e Dynho Alvez.

KAIO PERRONI

Assessor do Lucas Souza e Oficial do Exército. 24 anos, natural de Campinas (SP). Estudante de Administração. Ingressou no Exército Brasileiro após entrar no NPOR (Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva), e se formou Oficial Tenente. Serviu por quatro anos em Curitiba (PR) e Brasília (DF). Em 2023, pediu baixa de suas funções militares e estava a caminho da Austrália, em busca de novos ares. Nesse período, recebeu o convite do amigo Lucas Souza ("A Fazenda 15") para atuar em sua assessoria. Foi campeão de muay thai em Tocantins, Goiás e Mato Grosso do Sul.

LEONARDO SAAVEDRA

Ator. 29 anos, natural de Ipatinga (MG). Filho de bolivianos, foi criado em uma cultura latina, falando espanhol desde que nasceu. Perdeu seus pais ainda quando era adolescente e ficou com a responsabilidade de cuidar das duas irmãs, do irmão e da avó. Apaixonado por esportes, principalmente futebol. Já fez trabalhos como: peças infantis, animação de festas, modelo de lojas, apresentador de programa musical e de podcast. Foi comentarista esportivo em uma TV local, durante a Copa do Mundo de 2022.

LIPPE RODRIGUES

Cantor. 32 anos, natural de São Bernardo do Campo (SP). Sua paixão pela música começou aos 9 anos tocando bateria. Fez curso de teatro e aulas de técnica vocal. Abriu shows para Maiara & Maraisa, Yasmin Santos, Rio Negro e Solimões, Maria Cecília e Rodolfo e Felipe Araújo. Sua música "Baby Vem Me Usar", já acumula mais de 600 mil streams em plataformas digitais.

LIZI GUTIERREZ Ex-A Fazenda 13. 37 anos, mora em Las Vegas, EUA. Nasceu no Rio de Janeiro, mas aos 20 anos se mudou para os Estados Unidos. Hoje trabalha no ramo imobiliário, em Nevada. Além disso, é influencer e está envolvida em causas humanitárias, como por exemplo, voluntariar na guerra na Ucrânia, ajudando aos ucranianos em situações de risco.

LUCAS DE ALBÚ

Nutricionista e modelo Nutricionista e modelo. 27 anos, natural de Fortaleza (CE). Graduado pela Universidade de Fortaleza e com 2 anos de graduação pela Toronto Metropolitan University. Pós-graduando nutrição esportiva e estética. Tem mais de 30 mil seguidores no Instagram e mais de 11 mil no TikTok. Nas redes sociais, mostra seu lifestyle, dicas de nutrição e receitas. Pratica musculação, crossfit, muay thai e surf.

LUCIANA MIRIHAD

Culinarista Culinarista. 47 anos, natural de São Paulo (SP). Mora em Goiânia. Tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais e participações em programas de TV. É uma empreendedora desde a infância. Ela inspira seus seguidores a desenvolverem seus próprios talentos. Acredita no poder da transformação de ingredientes simples em renda extra com a culinária em casa.



LUCIANO

Técnico de segurança do trabalho e cuidador de idosos. 58 anos, natural de São Leopoldo (RS). Já trabalhou com serviços gerais limpando peças, foi balconista de lanchonete e empacotador de mercado. Teve várias frustrações sentimentais. Mora com a mãe. Tem dois filhos.

LUIZA ARAGÃO

Ex-Are You The One, A Casa e De Férias com o Ex. 36 anos, natural de Brasília (DF). 36 anos, natural de Brasília (DF).

MADSHOW Ex-jogador de futebol. 37 anos, natural de Volta Redonda (RJ). niciou sua trajetória no futebol, ainda nas divisões de base do Volta Redonda. Em 2005, chamou atenção do São Januário e foi contratado para o time de juniores. Atuou em grandes times como: Vasco, Santos, Atlético Paranaense, Fortaleza e São Caetano. Jogou no Qatar. Atualmente é empresario e influencer.

MAIZY MAGALHÃES

Ex do Cézar Black e estudante de Odontologia. 27 anos, natural de Chapada Gaúcha (RS). Sempre teve interesse em crescimento financeiro e artístico. Foi para Brasília com 17 anos como babá, e depois auxiliar administrativa. Em seguida, migrou para carreira de modelo. Fez faculdade de Gestão Publica para Carreiras Políciais e agora cursa Odontologia. Gosta de viajar, de cavalos, aventuras e moda.

MANOELZINHO

Filho do Manoel Gomes "Caneta Azul". 30 anos, natural de Dom Pedro (MA). Logo após concluir o ensino médio, decidiu dedicar-se à carreira de professor. Sua habilidade em transmitir conhecimento, aliada ao seu jeito engraçado e descontraído, cativava os alunos, tornando suas aulas interessantes e envolventes. Formou-se também em Direito. Com uma mente afiada e habilidades persuasivas, ele se destacou na área, o que rendeu uma bolsa de estudos na Espanha.

MÁRCIA BARROZ

Mãe da MC Mirella Mãe da MC Mirella. 51 anos, natural de São Paulo (SP). Mãe de 4 filhos. Tem uma neta, filha da MC Mirella. Foi administradora de condomínio e atualmente cuida das marcas da filha.

MARCUS COWBOY

Ex-No Limite, cowboy e empresário. 24 anos, natural de Trindade (GO). Morou até os 4 anos na zona urbana e depois mudou para a fazenda, onde aprendeu a trabalhar no campo. Aos 16 anos, se tornou atleta de rodeio, abandou 3 anos depois. Atualmente tem uma empresa de locação de equipamentos para construção civil.

MARI MARI

Cantora (MC) e compositora. 27 anos, natural de Itabuna (BA). Tem orgulho de ser nordestina. Considera-se uma mulher forte que nunca desistiu do seu objetivo. Iniciou sua carreira aos 10 anos cantando em bandas de forró da sua região. Logo após os 15 anos, ingressou sua carreira solo na banda Na Pegada da Lora. Em 2021, se tornou MC Mari, rainha do brega funk. Tem mais de 300 milhões de views em suas músicas e até 8 milhões de ouvintes em suas plataformas digitais.

MATHEUS DESTRI

Ator e modelo. 27 anos, natural do Guarujá (SP). Foi adotado quando era pequeno e em seguida mudou-se com a sua família para a cidade de Araraquara. Sempre aventureiro e explorador. Apaixonado por skate, música e arte, decidiu mudar sozinho para São Paulo aos 16 anos para seguir a carreira de ator e modelo. Antes, foi panfleteiro, pintor, chapeiro, garçom. Até que um dia foi descoberto por um fotógrafo e acabou sendo capa de revista. Fez comerciais e catálogos de grandes marcas.

MAYSA REIS

Cantora e apresentadora. 33 anos, natural de Aracajú (SE). Aos 17 anos, tornou-se árbitra de basquete. Já foi manicure, fotógrafa de surf, vendeu brigadeiro e, aos 18 anos, cursou educação física e administração. Deu início a carreira solo em 2010, gravou o primeiro CD profissional nos estúdios do Carlinhos Brown. Hoje, carrega em sua bagagem mais de 50 composições autorais. Foi homenageada em Salvador com o troféu Castro Alves, pelo destaque no carnaval. Durante a pandemia, passou a tatuar, já que sempre gostou de desenhar. Também é formada em Rádio e TV. Tem um filho.

MICHAEL

Motorista de aplicativo. 31 anos, natural de Santo André (SP). Viveu boa parte da vida na Favela Pantanal, em Diadema. Aos 13 anos, entregava panfletos e vendia balas nos semáforos. Trabalhou em uma auto elétrica aos 17 anos e recebia R$50 por semana. Um ano depois, foi contratado por uma metalúrgica, onde seu avô trabalhava. Mudou para a zona leste de São Paulo para trabalhar com o pai. Já fez serviços freelance em bares, festas, raves e eventos.

MICHELLE HEIDEN

Miss São Paulo, mentora e modelo. 30 anos, natural de Francisco Beltrão (PR). Desde muito nova sempre foi ligada ao mundo da moda. Com 11 anos vendia pé-de-moleque e pastel nas lojas e era chamada de chapeuzinho vermelho. Com a separação dos pais, aos 15 anos, teve que assumir o papel de responsável pela casa porque sua mãe entrou em depressão profunda. Aos 18 anos, morou em Portugal e se formou em psicologia. Participou de concurso de miss.

NADYA FRANÇA

Ex-Ronaldinhas e announcer de MMA. 50 anos, natural de Belo Horizonte (MG). Ex-namorada do Ronaldo Fenômeno. Tem 3 filhos. Atualmente, é announcer e apresentadora do Federação Fight, evento de MMA de Belo Horizonte. Entre os 15 e os 18 anos, treinou jiu-jítsu e muay thai. Morou na Holanda durante o namoro com o atacante. De volta ao Brasil, atuou em "Malhação" e "Zorra Total" (Globo) e "A Praça é Nossa" (SBT). Posou para a Playboy no Brasil, Itália e Espanha. Morou na Alemanha enquanto foi casada por 10 anos com o jogador Alex Alves, que faleceu em 2012.

NATHANA BRITTO

Lash designer e esteticista Lash designer e esteticista. 30 anos, natural de Paulo Afonso (BA). Foi criada na cidade de Delmiro Gouveia, no sertão de Alagoas, onde morou até os 16 anos. Após o falecimento do meu pai, foi morar em São Paulo. Em 2017, participou do reality "A Casa" (Record). Atualmente é empreendedora no ramo da beleza atuando como lash designer e esteticista. Ministra cursos na área.

NELSÃO FENIX

Tio da Déborah Albuquerque. Tio da Déborah Albuquerque. Mora de favor com um parente. É solteiro e não tem filhos. Foi noivo, mas o romance não deu certo, agora está aberto a um novo relacionamento. Não concluiu o curso de direito. Se sente jovem e não liga para a idade. Diz que não leva desaforo pra casa e tem um lado engraçado e palhaço. Trabalha com vendas on line.



NEMO Professor de artes marciais, gerente de loja e motorista de app. 44 anos, natural de São Paulo (SP). Professor de artes marciais, mas fechou a academia durante a pandemia. É gerente em uma loja de suplementação alimentar e, à noite, trabalha como motorista de aplicativo. Gosta de carros antigos. Casado e pai de uma filha.

NEUMA CAROLINA Atriz. 28 anos, natural de Salvador (BA). Mora no Rio de Janeiro desde 2020. Foi atriz estagiária do Bando de Teatro Olodum. Em 2019, fez o pocket do Cabaré da Rrraça. Criadora de conteúdo estudante de psicologia. Na pandemia criou um personagem fictício chamado "Ricardinhooo". Criadora do canal do Youtube "Tiktoklhizando". Teve uma infância marcada por bullying na escola e aos 28 anos, se encontra um pouco na crise dos 30.

POLIANA ROBERTA

Atriz e estudante de veterinária. 29 anos, natural de São João Del Rei (MG). Estudou em escola de zona rural até os 14 anos. Aos 18, entrou no curso de teatro na Universidade Federal de São João Del Rei. Foi Princesa de Itutinga 2013, Rainha da Fecic 2013, Miss São João Del Rei 2014, Rainha do Torneio Leiteiro da Del Rei Expo 2014 e Miss regional 2014. Sonhou em ser uma das musas da Banheira do Gugu. Brincava de ter o próprio programa de TV. Com o falecimento do pai, parou de modelar para cuidar das propriedades.

PRETA PRAIANA

Empresária. 48 anos, natural de Alexânia (GO). Casou aos 16 anos e teve 3 filhas. Teve mais um filho no segundo casamento. Montou uma banca na feira dos goianos em Taguatinga (DF) com R$ 800. Essa primeira banca deu certo, então ela abriu outras e com o lucro construiu um prédio que tem 12 kitnets. Em 2021, começou a fazer vídeos de comédia para o TikTok, que acumularam mais de 97 mil seguidores.

RAPHAEL HOFFMAN

Relações públicas em eventos e empresário. 33 anos, natural de Rancharia (SP). Aos 16 anos, iniciou o caminho de empreendedor em uma pequena lanchonete no bairro. Um ano depois, inspirado pelo livro "O Segredo", mudou para o Rio de Janeiro e fundou uma construtora que faturou mais de R$ 20 milhões, mas perdeu tudo. Sua mãe tem esquizofrenia e Parkinson e seu pai faz tratamento de um tumor.

RATINHO

Aquarista. 46 anos, natural do São Paulo (SP). Nascido na Zona Leste de São Paulo e filho de pais separados. Corintiano, representa a paixão estampada na pele em suas tatuagens. Motociclista, apaixonado pelo mundo biker. Pai de três filhas.

RICARDO COSTA

Ex-Polegar e chef gourmet Ex-Polegar e chef gourmet. 53 anos, natural de Marília (SP). Iniciou a carreira em 1987 fazendo parte do programa "Viva a Noite" (SBT). Em 1989, foi lançado no grupo Polegar. Foram mais de 3 milhões de discos vendidos. Trabalhou como locutor de rádio e diretor artístico da Rádio Paulista, em Presidente Prudente. Cursou Direito. Também é formado em gastronomia e foi proprietário de um restaurante. Atualmente trabalha em seu food truck de lanches.

RITA ASSUMPÇÃO

Aposentada e orientadora educacional. 59 anos, natural de São Paulo (SP). Faz 60 anos no dia 23 de maio. Mora em Santos com o marido e dois filhos. Casada há 28 anos. Tem o título de Gestora Escolar e duas pós-graduações na área. Em 2015, seu irmão cometeu suicídio e ela ficou 3 anos com depressão severa. Foi professora de Educação Física em academias e centros de reabilitação. Se considera mediadora nata e sabe enfrentar conflitos desde os mais fáceis até os mais difíceis.

SANDRÃO

Pedreiro. 30 anos, natural de Katuete, Paraguai. Passou a infância no Paraguai. Aos 9 anos, perfurou o olho direito e perdeu a visão. Sofreu bullying na adolescência por isso. Colocou uma prótese ocular aos 19 anos, o que mudou a vida. Trabalha em obra desde os 5 anos ajudando o pai. Hoje é especialista em instalação de porcelanato. Em 2019, começou a fazer vídeos engraçados nas obras. Sonha em ser famoso.

STEPHANY

Analista de marketing e engajamento. 27 anos, natural de São Paulo (SP). É a rainha das festas, tudo pra ela vira festa. Organizada, tem os dias certinhos pra lavar o banheiro e limpar a casa. Ama lavar banheiro. É faladeira. Tem um brechó. Já trabalhou em várias áreas, desde vender bolos na faculdade até estagiar em lojas de grife. Foi a única mulher em um centro automotivo. Tem um filho autista.

TATIANE MELO

Ex do Babu Santana e ex-Se Sobreviver, Case. 32 anos, natural de Pão de Açúcar (AL). Mudou para São Paulo aos 16 anos para cuidar da avó, que morreu depois da sua chegada. Mora no Rio de Janeiro onde fez muitos testes. Fez curso de teatro no Nós do Morro, na favela do Vidigal. Gravou diversos comerciais. Tem o nordeste no seu sangue.

TATY PINK

Cantora e professora de educação física. 34 anos, natural de São Pedro da Água Branca (MA). Atualmente é uma das cantoras de arrocha mais escutada do Pará e possui quase 1 milhão de inscritos no YouTube. Filha de uma cantora e um tecladista, aos 16 anos iniciou sua carreira nos barzinhos de Tucuruí (PA). A busca por educação a levou a uma pausa de seis anos na carreira para estudar e ser professora de educação física, especialista em educação inclusiva. Dona de sucessos como "Antes de Ir", faixa de 2021, que acumula quase 300 milhões de visualizações.

THAY SAMPAIO

Ex-Túnel do Amor e atriz. 25 anos, natural de Osasco (SP). Iniciou no teatro aos quatro anos. Aos 17, começou a modelar em agências e participou de campanhas publicitárias. Em 2020, entrou no Teatro Oficina Uzyna Uzona.

THEO BLACK

Ator de Gênesis e psicólogo. 40 anos, natural de Campinas (SP). Começou a trabalhar aos 14 anos para ajudar em casa. Aos 18, serviu o quartel pela primeira vez. Em 2019, entrou na Aeronáutica. Tem mais de cem trabalhos na publicidade. Participou de novelas como "Jezabel" e "Gênesis" (Record). Está no elenco da série "Bom Dia, Verônica" (Netflix). Atualmente, atende on-line como psicólogo.

THIAGO CIRILLO

Empresário e atleta. 30 anos, natural de Brasília (DF). Bacharel em Direito, empresário, produtor cultural, modelo, instrutor de yoga e criador de conteúdo. Tem um lifestyle agitado e ao mesmo tempo equilibrado em meio a natureza. Pratica esportes como: kitesurf, surf, wakeboard, futevôlei, slackline, saltos ornamentais, cliff jump, entre outros. Acredita que no programa será um grande dono da casa.



THIAGO LUZ

Cirurgião Dentista, Cantor e ex-Game dos Clones. 30 anos, natural de Vila Velha (ES). Sempre foi fã de música e iniciou sua carreira musical aos 15 anos. Compositor, gravou diversas músicas autorais. Começou a fazer shows logo no início da adolescência e continua até hoje. Aos 17 anos ingressou na faculdade de odontologia, formando-se aos 21. Esteve no reality "Game dos Clones" (Record). Atualmente é dentista e também faz shows pelo Brasil.

UARZANCLER ZUCKERMAN

Ator e produtor. 47 anos, nasceu em São João do Meriti-RJ. Nascido e criado na baixada fluminense em uma família humilde. Sua mãe trabalhou em um hospital na área de limpeza e não ganhava muito. Sempre acreditou nos seus sonhos. Aos 17 anos, entrou no quartel e permaneceu por 8 anos. Já participou de séries, novelas e filmes como figurante.

VANESSA DI SANTO

Nutricionista. 41 anos, nasceu em Itu-SP. Adora praticar esportes, ler, passear e viajar. Pratica surf e lutas. Trabalhou como modelo e atriz. Sempre teve o sonho de participar de um reality show. Trabalhou no Brás como vendedora. Atualmente faz atendimento on-line como nutricionista. Se diz chata, briguenta e nervosa. Os amigos a chamam de dona encrenca.

VINI SASSONE

ex-Ilhados Com a Sogra e Nutricionista. 39 anos, nasceu no Rio de Janeiro-RJ. Apaixonado por esportes. Formado em Educação Física e Nutrição. Trabalha como professor de crossfit, natação para bebês e treinamento funcional. Coordena uma academia e atende como nutricionista.

VINICIUS VENTURINI

Técnico eletrônico e vendedor. 37 anos. Nascido na Brasilândia, em São Paulo. É casado há dez anos e tem dois filhos. Sempre teve o sonho de ser artista, mas devido às condições financeiras, nunca foi possível. Já fez alguns trabalhos de figuração e propaganda.

VINIGRAM Cantor e filho do Netinho de Paula. 31 anos, nascido em São Paulo-SP. Vinicius de Paula, mais conhecido como Vinigram, é cantor, compositor e integrante do grupo Os De Paula com mais dois de seus irmãos.

VIVI FERNANDEZ

Ex-Malandrinha e atriz. 46 anos, nasceu em Brasília-DF. Participou do concurso da nova loira do É o Tchan, quando a Carla Perez saiu. Esteve também nos programas "O+" (Band), "Galera" (Record), "Domingo Legal" (SBT), "A Praça é Nossa" (SBT), "Meu Cunhado" (SBT), "Sem Controle" (SBT) e "Topa Tudo por Dinheiro" (SBT). Tem uma música gravada: "Pega e se cuida mais". Capa das revistas: Sexy e Playboy. Quatro filmes adultos. Está nas plataformas de conteúdo adulto.

WELLEN ROCHA

Modelo plus size e ex-Futebol de Sabão. 28 anos, Nasceu em Trindade-GO. Mãe solteira. Começou sua carreira como modelo plus size em vitrine de loja para panfletar. Em cinco meses, ela já estava fazendo trabalho para mais de 60 lojas. Decidiu postar vídeos de dancinhas e mostrar o seu dia a dia nas redes sociais. Tem cerca de 200 mil seguidores. Participou do "Futebol de Sabão", do Carlinhos Maia.

WILL RAMBO

Humorista e cantor. 46 anos, Nasceu em Tucuruí-PA. Will Rambo é um personagem muito humorado e descontraído com participação em programas como Pânico na Band e Encrenca (RedeTV!). Também é modelo, ator, cantor e dançarino. No início de carreira esteve nos palcos e passarelas de Londrina (PR). Atualmente tem um projeto musical chamado "Will Rambo & Banda".

YSANI

Tem o maior canal indígena do Youtube. 33 anos, nasceu no Parque do Xingu-MT. Há 13 anos, iniciou a jornada nas redes sociais para divulgar e defender o ativismo em prol dos povos indígenas. Organizou manifestações em defesa dos direitos dos povos originários. Participou da Rio+20 e representações na ONU. Faz palestras sobre a cultura e os direitos dos povos indígenas em escolas.