'Que venham mais 50', diz Belo ao celebrar festa de aniversário

Quase uma semana após o anúncio da separação com Gracyanne Barbosa, Belo , 50, comemorou seu aniversário com uma festa. O cantor, que fez mais um ano de vida nesta segunda-feira (22), agradeceu pelo carinho e afirmou que espera que venham mais 50 anos.



Nos stories do Instagram, o cantor exibiu a comemoração e posou ao lado do bolo. "Ainda sem palavras por todo o amor e carinho que recebi em um dia tão especial para mim. Gratidão por cada um de vocês", escreveu o músico.

Em seguida, o cantor mostrou a festa que ganhou dos seus amigos e equipe de trabalho. "Obrigado por fazerem parte da minha vida e espero que venham mais 50 anos, eu fazendo parte da de vocês, falo do Belo. Amo vocês", disse ele.



Além de comemorar o aniversário, o cantor ainda subiu ao palco para um show. "O dia se tornou ainda mais especial quando em uma segunda-feira fizemos sold out (esgotado) em um show de três horas. Vocês são meus presentes. Tudo por vocês, sempre. Foi lindo", comemorou.

No dia do aniversário do cantor, a musa fitness exibiu seus treinos em uma academia. Gracyanne não abandonou a rotina de exercícios e mostrou que está em dia.