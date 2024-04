Rebeca Abravanel sai na frente como substituta de Eliana no SBT

Desde que Eliana anunciou a sua saída do SBT no início deste mês de abril, vários nomes surgiram nos bastidores como prováveis substitutos da apresentadora a partir de junho e Rebeca Abravanel estava entre eles. A filha número cinco de Silvio Santos tem a preferência do pai, dono da emissora, e da irmã Daniela Beyruti, que assumiu a vice-presidência há um ano, e é dada com certa como a nova estrela da programação dominical do canal.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A reportagem apurou que o nome de Rebeca é bem aceito pela público e, na última avaliação da direção da casa, a apresentadora ganhou elogios pela desenvoltura no comando do Roda a Roda. Ela estaria já trabalhando o formato do seu programa com alguns diretores e com a própria irmã Daniela.



A apresentadora estreou na TV em 2016, no comando do Caldeirão da Sorte, do SBT, e se tornou titular do Roda a Roda no ano seguinte. Rebeca deu a luz à Benjamin, primeiro filho da relação com o jogador de futebol Alexandre Pato, em janeiro, e teria pedido uma licença maternidade de seis meses para cuidar do herdeiro, que acaba em julho.



A reportagem procurou o SBT, que informou que a grade de programação para o segundo semestre de 2024 ainda está indefinida. "Estamos avaliando e estudando. Assim que estiver tudo definido em junho, estaremos divulgando sobre novos projetos", diz a nota.